Στα δικαστήρια φαίνεται πως οδηγείται η υπόθεση ανάμεσα στον Στάθη Σχίζα και τον διαχειριστή του γνωστού λογαριασμού «Soula Glamorous» στο Instagram, έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει ο επιχειρηματίας και πρώην παίκτης του «Survivor» πριν από περίπου τρία χρόνια.

Η υπόθεση αφορά αναρτήσεις που είχαν γίνει μέσα από τον συγκεκριμένο λογαριασμό και οι οποίες, σύμφωνα με τον Στάθη Σχίζα, έθιγαν την τιμή και την υπόληψή του. Μετά τη μήνυση που υπέβαλε, η Εισαγγελία Αθηνών ανέθεσε την έρευνα στην Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστεί το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από τον λογαριασμό.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, οι Αρχές φέρεται να κατάφεραν, έπειτα από ψηφιακή έρευνα, να εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη, αλλά και την πραγματική ταυτότητα του διαχειριστή του προφίλ. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, σε βάρος του φυσικού προσώπου που φέρεται να διαχειριζόταν τον λογαριασμό «Soula Glamorous» την περίοδο των επίμαχων αναρτήσεων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση.

«Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την τιμή και την υπόληψη ενός ανθρώπου», είπε η δικηγόρος του Στάθη Σχίζα

«Η εξέλιξη της ποινικής δίωξης σε βάρος του προσώπου που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο προφίλ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρώτον, διότι καταδεικνύει την ουσιαστική βασιμότητα της μήνυσής μας και, δεύτερον, διότι πρέπει να γίνει σαφές προς όλους ότι δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία και να προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη συνανθρώπων τους. Πρέπει, επίσης, να κατανοήσουν ότι η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της κατάλληλης έρευνας, έχει τη δυνατότητα να τους εντοπίσει. Όπως είχαμε δηλώσει τόσο εγώ όσο και ο εντολέας μου, κ. Σχίζας, μετά την κατάθεση της μήνυσης το 2023, θα φτάσουμε την υπόθεση μέχρι το τέλος. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την τιμή και την υπόληψη ενός ανθρώπου. Είναι απαράδεκτο να διατυπώνονται δημόσια τέτοια σχόλια, τα οποία βλέπει και υφίσταται ένα παιδί, παρακολουθώντας να θίγεται με αυτόν τον τρόπο ο πατέρας του. Σε μια εποχή όπου η βία και η έκρηξη μίσους μέσω του διαδικτύου έχουν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνες, η προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών μας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε η δικηγόρος του Στάθη Σχίζα, Γιούλη Ρετζέπη.

Πλέον, η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τον Στάθη Σχίζα και τον διαχειριστή του λογαριασμού να αναμένεται να λύσουν τις διαφορές τους ενώπιον του δικαστηρίου. Όπως έγινε γνωστό, η δίκη έχει προσδιοριστεί για τις αρχές του 2027.