Αιχμηρή απάντηση στις πρόσφατες τοποθετήσεις που έκανε ο Αχιλλέας Μπέος για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων έδωσε ο Δημήτρης Πιατάς, μιλώντας στην τηλεοπτική κάμερα. Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην εκπομπή «Το Πρωινό», χρησιμοποίησε έντονο σαρκασμό για να σχολιάσει τη συμπεριφορά και τον λόγο του Δημάρχου Βόλου.

«Ο Μπέος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ξέρετε, έχει το απυρόβλητο. Ο Μπέος είναι αθυρόστομος και αυθόρμητος, αλλά ο Μπέος ασχολείται και με τα ζώα; Εγώ νόμιζα ότι ασχολιόταν μόνο με τους ανθρώπους», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο Δημήτρης Πιατάς συμπλήρωσε με νόημα:

«Φαίνεται βρήκε κοινά στοιχεία. Μπορεί».

Το σχόλιο για το χιούμορ του Δημάρχου Βόλου

Η κριτική του ηθοποιού επεκτάθηκε και στη γενικότερη δημόσια παρουσία του πολιτικού, παραλληλίζοντάς τον με επαγγελματία της ψυχαγωγίας.

«Ο Μπέος είναι συνάδελφός μου, είναι κωμικός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πιατάς.