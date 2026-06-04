Η Γαλλοϊρανή καλλιτέχνης Μαρζάν Σατραπί, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της «Περσέπολις», πέθανε σε ηλικία 56 ετών, όπως πληροφορήθηκε σήμερα το AFP από την οικογένειά της.

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της», αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειάς της στο AFP.

French-Iranian author Marjane Satrapi, author of 'Persepolis', dies at 56

➡️ https://t.co/yC1dctiC8k pic.twitter.com/gli9X1G9of — FRANCE 24 English (@France24_en) June 4, 2026

Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρίπα πέθανε στις 8 Απριλίου 2025, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πριν από έναν χρόνο, η ίδια είχε μιλήσει για τη στενή σχέση της ζωής με τον θάνατο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείς να μιλάς για τη ζωή χωρίς να μιλάς για τον θάνατο».