Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε για λίγο το μπάσκετ στην άκρη και έδειξε μια πιο παιχνιδιάρικη πλευρά του, μέσα από τη νέα διαφήμιση της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία είναι και επενδυτής.

Ο σταρ του NBA εμφανίζεται σε ένα σποτ διάρκειας 60 δευτερολέπτων, το οποίο προβλήθηκε στην πρεμιέρα των τελικών του NBA, και μεταμορφώνεται σε έναν χαρακτήρα που θυμίζει τον Τζον Τραβόλτα από το «Grease».

Με χιούμορ, χορό και έντονη θεατρικότητα, ο Greek Freak μπαίνει σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, μοιράζει φιλιά στην κάμερα και δείχνει ότι μπορεί να τραβά τα βλέμματα όχι μόνο στο παρκέ, αλλά και μπροστά στον φακό.

Στο πλευρό του εμφανίζονται και τα αδέλφια του, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο, δίνοντας στο σποτ έναν πιο οικογενειακό και απολαυστικό χαρακτήρα.