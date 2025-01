Ο Νίκος Κούρκουλος, ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που ανέδειξε ο ελληνικός κινηματογράφος και το θέατρο, έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου 2007, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Απόλυτος σταρ της χρυσής δεκαετίας του ’60, με αμέτρητες κινηματογραφικές επιτυχίες και θεατρικές ερμηνείες που έμειναν στην ιστορία, ο Κούρκουλος ήταν το απόλυτο πρότυπο του γοητευτικού και ασυμβίβαστου άντρα.

Τα δύσκολα πρώτα χρόνια

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Νίκος Κούρκουλος μεγάλωσε σε μια πολύτεκνη οικογένεια στη γειτονιά του Ζωγράφου. Ήταν το δεύτερο παιδί από τα τέσσερα της οικογένειας και από μικρός έμαθε να αγωνίζεται για τη ζωή. Ο πατέρας του εργαζόταν ως κουρέας, ενώ ο ίδιος έκανε διάφορες δουλειές του ποδαριού για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του. Παράλληλα, παρακολουθούσε νυχτερινό γυμνάσιο, αναζητώντας μια καλύτερη προοπτική για το μέλλον του.

«Έχω δουλέψει στου Ελευθερουδάκη το χρυσοχοείο, στη Βιοχρώμ, στου Βελισσαρόπουλου το υφαντουργείο. Και τι δεν έχω κάνει!», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η πρώτη του αγάπη ήταν το ποδόσφαιρο και μάλιστα είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όμως, μια τυχαία συνάντηση με το θέατρο άλλαξε για πάντα τη ζωή του. Αποφάσισε να σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, έχοντας δίπλα του σπουδαίους δασκάλους, όπως ο Μάνος Κατράκης.

Η απώλεια των αδελφών του

Η ζωή του Νίκου Κούρκουλου σημαδεύτηκε από οικογενειακές τραγωδίες. Σε ηλικία 18 ετών, έχασε τον μεγαλύτερο αδελφό του, Σπύρο, σε ένα τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η βάρκα στην οποία βρισκόταν ο αδελφός του δεν βρέθηκε ποτέ, ενώ ο ίδιος ο Κούρκουλος είχε ένα προαίσθημα για την τραγωδία, λέγοντας στη μητέρα του: «Μάνα, μεγάλο κακό θα μας βρει».

Λίγα χρόνια αργότερα, ένας ακόμη αδελφός του, ο Στέφανος, έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μία οικοδομή. Ο ηθοποιός κουβαλούσε για πάντα μέσα του τις απώλειες αυτές, γεγονός που αποτυπώθηκε και στις έντονες ερμηνείες του.

Το θέατρο και ο κινηματογράφος

Η καριέρα του Νίκου Κούρκουλου απογειώθηκε τη δεκαετία του ’60. Η πρώτη του μεγάλη θεατρική εμφάνιση ήταν στην παράσταση «Η κυρία με τις καμέλιες» (1958-59) δίπλα στην Έλλη Λαμπέτη και τον Δημήτρη Χορν. Στον κινηματογράφο, η καθιέρωσή του ήρθε με τον «Κατήφορο» (1961), όπου υποδύθηκε τον ατίθασο νεαρό που έβαζε φωτιά στη βενζινάκα. Από εκεί και πέρα, ακολούθησαν αμέτρητες επιτυχίες, όπως η «Λόλα» (1964), «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» (1966), «Ορατότης Μηδέν» (1970) και «Κατάχρησις εξουσίας» (1971).

Στο θέατρο, το 1972 ίδρυσε τον δικό του θίασο και δύο χρόνια αργότερα δημιούργησε το θρυλικό Θέατρο Κάππα, ανεβάζοντας σπουδαία έργα. Το 1995 ανέλαβε τη διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο κατάφερε να αναμορφώσει, δημιουργώντας νέες σκηνές και θεσμούς που διαμόρφωσαν την επόμενη γενιά θεατρικών δημιουργών.

Η προσωπική του ζωή

Ο Νίκος Κούρκουλος παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Μελίτα Κουτσογιάννη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Άλκη και τη Μελίτα. Παρά το διαζύγιό τους το 1987, οι σχέσεις τους παρέμειναν άψογες. Στη συνέχεια, παντρεύτηκε τη Μαριάννα Λάτση, με την οποία απέκτησε δύο ακόμη παιδιά, την Εριέττα και τον Φίλιππο.

Το 2001, ο Νίκος Κούρκουλος διαγνώστηκε με καρκίνο στον ρινοφάρυγγα. Παρά τις δυσκολίες, συνέχισε να αγωνίζεται και να προσφέρει στο θέατρο μέχρι το τέλος. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου 2007, σε ηλικία 72 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1595: Το αριστούργημα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο.

1823: Ανεύρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Τήνου, μετά το όραμα της μοναχής Πελαγίας.

1835: O Ρίτσαρντ Λόρενς επιχειρεί να δολοφονήσει τον Άντριου Τζάκσον. Θα αστοχήσει και θα δεχθεί «μαγκουριά» από τον αγανακτισμένο πρόεδρο των ΗΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα εναντίον Αμερικανού προέδρου.

1923: Υπογράφεται στη Λοζάνη η σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Από την εφαρμογή της σύμβασης εξαιρούνται οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και των δύο νησιών Ίμβρου και Τενέδου και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης.

1945: Το γερμανικό κρουαζιερόπλοιο, «Βίλχελμ Γκούστλοφ», που επιχειρεί μεταφορές αμάχων στη Βαλτική Θάλασσα δέχεται τρεις τορπίλες από το ρωσικό υποβρύχιο «S-13», παρασύροντας στον βυθό χιλιάδες επιβατών. Θα σωθούν 1.239 άνθρωποι από τους 5.000 – 8.000 που μετέφερε (ο ακριβής αριθμός είναι άγνωστος). Θεωρείται από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες στον κόσμο.

1988: Ο Έλληνας πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Τούρκος ομόλογός του Τουργκούτ Οζάλ συναντώνται στο Νταβός της Ελβετίας, σε μια προσπάθεια μείωσης της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μετά τη συνάντηση, ο Παπανδρέου δηλώνει: «Πετύχαμε το καλύτερο δυνατό», αφήνοντας να φανεί μια προοπτική εξομάλυνσης. Ωστόσο, αργότερα, όταν οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν, παραδέχθηκε την αποτυχία της προσέγγισης με τη φράση: «Mea culpa» (Λάθος μου). Το επεισόδιο αυτό έμεινε γνωστό ως η «Συμφωνία του Νταβός»

1996: Κρίση των Ιμίων: Κορυφώνεται η κρίση των Ιμίων, καθώς ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, εκφράζοντας τη θέση της Ελλάδας: η χώρα δεν επιθυμεί την ένταση, αλλά εφόσον προκληθεί, θα αντιδράσει δυναμικά.

Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να αποσύρει το άγημα που είχε σταλεί στη βραχονησίδα, όχι όμως και την ελληνική σημαία. Στην περιοχή σπεύδουν τα πολεμικά πλοία «Ναυαρίνο» και «Θεμιστοκλής», κλιμακώνοντας την ένταση. Από την πλευρά της, η Τουρκία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών της, απορρίπτει την ελληνική πρόταση για αποχώρηση μόνο του αγήματος και όχι της σημαίας. Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός δηλώνει ότι υπάρχουν και άλλα νησιά του Αιγαίου με ασαφές νομικό καθεστώς, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο αμφισβητήσεων για την περιοχή.

2001: Υπογράφεται η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Γάλλο πρόεδρο, Ζακ Σιράκ. Η Άγκυρα απειλεί πλέον με οριστική ρήξη στις σχέσεις της με το Παρίσι.

2003: Το Βέλγιο γίνεται η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά την Ολλανδία, που επιτρέπει το γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων.

2015: Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, προκαλεί την έκπληξη στον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, όταν του ανακοινώνει πως η κυβέρνηση δεν συνεργάζεται με την τρόικα. Το βίντεο της συνέντευξης Τύπου κάνει τον γύρο του κόσμου. Διαμορφώνεται συγκρουσιακό κλίμα και ακολουθούν τηλεφωνικές επικοινωνίες του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με Μάριο Ντράγκι, Μάρτιν Σουλτς και Ντάισελμπλουμ.

2020: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει «παγκόσμιο συναγερμό», σε ένα σπάνιο επείγον κάλεσμα που βοηθά τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιήσει οικονομική και πολιτική στήριξη προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η επιδημία.

Γεννήσεις

1882 – Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ, 32ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο μοναδικός που εξελέγη τέσσερις φορές στο αξίωμα, ηγέτης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αρχιτέκτονας του New Deal

1927 – Ούλοφ Πάλμε, σουηδός πολιτικός, πρωθυπουργός της Σουηδίας, υπέρμαχος της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης, που δολοφονήθηκε το 1986

1930 – Τζιν Χάκμαν, αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με δύο Όσκαρ, γνωστός για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία» και «Οι Ασυγχώρητοι»

1951 – Φιλ Κόλινς, άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, ντράμερ και συνθέτης, γνωστός τόσο ως μέλος των Genesis όσο και για τη σόλο καριέρα του με παγκόσμιες επιτυχίες όπως In the Air Tonight και Another Day in Paradise

1974 – Κρίστιαν Μπέιλ, άγγλος ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ, γνωστός για τις μεταμορφωτικές του ερμηνείες σε ταινίες όπως American Psycho, The Dark Knight Trilogy και The Fighter

1987 – Αρντά Τουράν, τούρκος ποδοσφαιριστής, με σπουδαία καριέρα σε ομάδες όπως η Γαλατασαράι, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα

2002 – Χρήστος Τζόλης, έλληνας ποδοσφαιριστής, διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, που ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στον ΠΑΟΚ και στη Νόριτς Σίτι

Θάνατοι

1948 – Μαχάτμα Γκάντι, ινδός πολιτικός και ηγέτης του κινήματος της μη βίας, δολοφονημένος από ινδουιστές εξτρεμιστές

1951 – Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός μηχανικός και κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της Porsche και σχεδιαστής του θρυλικού Volkswagen Beetle

2007 – Νίκος Κούρκουλος, έλληνας ηθοποιός και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, ένας από τους πιο εμβληματικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου

Γιορτάζουν

Των Τριών Ιεραρχών, Χρυσή, Αύρα, Μαύρος, Χρυστάλλα, Αρχοντία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα για τις Παραμελημένες Τροπικές Ασθένειες