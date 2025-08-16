Μια απίστευτη ιστορία από το Τέξας ήρθε στο φως, όταν ένα βιβλίο που είχε δανειστεί το 1943 από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Σαν Αντόνιο επέστρεψε στα ράφια της μετά από… 82 ολόκληρα χρόνια. Μαζί του, υπήρχε κι ένα συγκινητικό σημείωμα: «Η γιαγιά δεν θα μπορέσει να το πληρώσει πια».

Το βιβλίο ήταν το «Your Child, His Family, and Friends» της συμβούλου γάμου και οικογένειας Frances Bruce Strain, ένας οδηγός για γονείς σχετικά με το πώς να βοηθούν τα παιδιά τους να διαχειριστούν τις προσωπικές τους σχέσεις. Δανείστηκε τον Ιούλιο του 1943 και μόλις φέτος τον Ιούνιο εστάλη πίσω στη βιβλιοθήκη από έναν κάτοικο του Όρεγκον, σύμφωνα με ανακοίνωση της βιβλιοθήκης.

«Μετά τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα μου, κληρονόμησα μερικά κουτιά με βιβλία που είχε αφήσει πίσω του», έγραφε ο αποστολέας στην επιστολή που δημοσιοποίησε η βιβλιοθήκη στο Instagram, υπογράφοντας με τα αρχικά P.A.A.G. Το βιβλίο, όπως εξηγούσε, είχε δανειστεί η γιαγιά του, Maria del Socorro Aldrete Flores (Cortez), όταν ο πατέρας του ήταν μόλις 11 ετών. Την ίδια χρονιά η γιαγιά του μετακόμισε στην Πόλη του Μεξικού για να εργαστεί στην αμερικανική πρεσβεία και φαίνεται ότι το πήρε μαζί της, ώσπου οκτώ δεκαετίες αργότερα κατέληξε στα χέρια του απογόνου της.

Το 1943, το βιβλίο είχε παρουσιαστεί σε εφημερίδες των ΗΠΑ, με τους Cincinnati Enquirer να το χαρακτηρίζουν «πλήρη οδηγό για τις προσωπικές σχέσεις του παιδιού με την οικογένεια και τον έξω κόσμο», ενώ οι New York Times σημείωναν ότι η συγγραφέας, ψυχολόγος και μητέρα δύο παιδιών, ήταν γνωστή για την «σοφή, ευαίσθητη αλλά ρεαλιστική προσέγγισή της στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση».

Ο απόγονος που το επέστρεψε, έκλεινε το γράμμα του με χιούμορ αλλά και νοσταλγία: «Ελπίζω να μην υπάρχει πρόστιμο καθυστέρησης, γιατί η γιαγιά δεν θα μπορέσει να το πληρώσει πια».

Η βιβλιοθήκη υπενθύμισε ότι από το 2021 έχει καταργήσει τα πρόστιμα καθυστερημένων επιστροφών. Ωστόσο, στο εσωτερικό του βιβλίου υπήρχε σφραγίδα που προειδοποιούσε πως το πρόστιμο ήταν τρία σεντ την ημέρα. Αν ίσχυε ακόμα αυτός ο κανονισμός, το ποσό θα έφτανε σήμερα σχεδόν τα 900 δολάρια χωρίς τον υπολογισμό του πληθωρισμού. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, τρία σεντ το 1943 αντιστοιχούν σε 56 σεντ σήμερα – που σημαίνει ότι η καθυστέρηση θα ανερχόταν σε πάνω από 16.000 δολάρια!

Το βιβλίο, που διατηρήθηκε σε «καλή κατάσταση», θα εκτεθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου στη κεντρική βιβλιοθήκη του Σαν Αντόνιο, προτού δοθεί στους «Φίλους της Βιβλιοθήκης» για πώληση με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του ιδρύματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όσο εντυπωσιακή κι αν ακούγεται η καθυστέρηση των 82 ετών, δεν αποτελεί ρεκόρ. Το Guinness World Records αναφέρει πως το πιο καθυστερημένο βιβλίο επιστράφηκε στο Sidney Sussex College του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ το 1956, έχοντας δανειστεί το… 1668, δηλαδή με καθυστέρηση 288 ετών – χωρίς κανένα πρόστιμο.