Σε άμορφη μάζα σιδερικών κατέληξε το αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, ανήμερα της Παναγίας, το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή των Σφακίων, και πιο συγκεκριμένα στον δρόμο Καλλικράτη – Φραγκοκάστελλου.

Toυ ανταποκριτή μας από το Flashnews.gr στην Κρήτη

Το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και στη συνέχεια έπεσε από μεγάλο ύψος. Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 80χρονος άνδρας, ο οποίος – σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες – τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το Flashnews.gr καταγράφουν με σαφήνεια τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, καθώς το όχημα έχει καταστραφεί πλήρως. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, ενώ χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος στο ατύχημα.