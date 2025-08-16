Πληροφορίες που μεταδίδει ο ανταποκριτής του Economist Όλιβερ Κάρολ στα social media, αναπαράγει και ο Guardian, σχετικά με συμφωνία στην οποία έχουν καταλήξει ΗΠΑ και Ρωσία για παύση των χτυπημάτων από αέρα στην Ουκρανία.

Ο Κάρολ αναφέρει συγκεκριμένα: «Μου μετέφεραν πως υπάρχει συμφωνία για μια προσωρινή παύση πυρός από αέρος μέχρι τη συνάντηση των τριών. Πιστεύουμε ότι οι ουρανοί θα δώσουν το σήμα των αποτελεσμάτων αυτών των συνομιλιών» ανέφεραν οι πηγές του συμπληρώνοντας πως «η επόμενη εβδομάδα θα είναι ενδιαφέρουσα».

Από την πλευρά του ο σύμβουλος επικοινωνίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ντμίτρο Λιτβίν απάντησε στην ανάρτηση λέγοντας «δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι’ αυτό ακόμα». Πούτιν και Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν μετά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα υπαινίχθηκαν ότι κάποιου είδους συμφωνία έχει επιτευχθεί χωρίς όμως να προσδιορίσουν ποια είναι αυτή.

Αργότερα μάλιστα ο Τραμπ τόνισε πως «δεν υπάρχει συμφωνία» και έπειτα ολοκλήρωσε τη συνέντευξη, χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις.

«Αν η συνάντηση με τον Ζελένσκι πετύχει, θα συζητήσουμε ξανά με τον Πούτιν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εν τω μεταξύ θα υποδεχθεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως «αν όλα πάνε καλά» ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να προγραμματίσει άμεσα νέα συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Αλάσκα σημείωσε πως ο καλύτερος τρόπος για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι να πάμε κατευθείαν σε ειρηνευτική συμφωνία και όχι σε εκεχειρία.