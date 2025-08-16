«Για μια σπουδαία και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα» μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη σύνοδο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο ίδιος σημείωσε πως η συνάντηση πήγε πολύ καλά ενώ ανέφερε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες και τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Όλοι κατέληξαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε μια Ειρηνευτική Συμφωνία, που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Εκεχειρίας, η οποία συχνά δεν τηρείται» σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και επιβεβαίωσε την επίσκεψη Ζελένσκι τη Δευτέρα.

«Αν όλα πάνε καλά, στη συνέχεια θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Δυνητικά, εκατομμύρια ζωές θα σωθούν», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας μετά την ενημέρωσή τους από τον Ντόναλντ Τραμπ για όσα συνέβησαν στη Σύνοδο στην Αλάσκα ετοίμασαν κοινή δήλωση για το θέμα.

Όπως ανέφερε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ: «Ολοκληρώθηκε συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, που αξιολόγησαν τις πληροφορίες που παρείχε ο Πρόεδρος Τραμπ και τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα», έγραψε ο Τουσκ στο X.

«Μαζί με τον Εμάνουελ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Τζόρτζια Μελόνι ακούσαμε τις απόψεις του Ζελένσκι και ετοιμάσαμε μια κοινή δήλωση».

Η κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών:

«Νωρίς σήμερα το πρωί, ο Πρόεδρος Τραμπ μας ενημέρωσε και τον Πρόεδρο Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου 2025. Οι ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία, να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας και να επιτευχθεί δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία». Σύμφωνα με το όραμα του προέδρου Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι η συνέχιση των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ζελένσκι, με τον οποίο θα συναντηθεί σύντομα.

Είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ζελένσκι για την πραγματοποίηση τριμερούς συνόδου κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης. Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ακράδαντες εγγυήσεις ασφάλειας για να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

Χαιρετίζουμε τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφάλειας. Η Συμμαχία των Προθυμών είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να ασκήσει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και τον ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία θα αποφασίσει για το έδαφός της. Τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη χρήση βίας. Η στήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση και να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Όσο συνεχίζονται οι δολοφονίες στην Ουκρανία, είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας έως ότου επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αταλάντευτη αλληλεγγύη μας, καθώς εργαζόμαστε για την ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας».

Τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι

Τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και ηγέτες του ΝΑΤΟ, ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε και στον Ουκρανό πρόεδρο πως πλέον η εκεχειρία εξαρτάται από τον ίδιο, πετώντας του το «μπαλάκι». Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, μεταξύ Πούτιν και Τραμπ δεν υπήρξε καμία συζήτηση για νέα συνάντηση στην οποία θα πάρει μέρος και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ανέφερε πως δεν υπάρχουν προς το παρόν συζητήσεις για τριμερή, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν συμφωνήθηκε νέα συνάντηση ούτε μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

Σε μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές αντιδράσεις, η Τσέχα υπουργός Άμυνας Γιάνα Τσερνότσοβα σημείωσε ότι «η διαπραγμάτευση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα δεν έφερε σημαντική πρόοδο προς το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, όμως επιβεβαιώνει ότι ο Πούτιν δεν ψάχνει για ειρήνη, αλλά περισσότερο για μια ευκαιρία να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης διασπείροντας προπαγάνδα».

Από την πλευρά της Ουκρανίας, ο πρέσβης της χώρας στην Αυστραλία δήλωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος έχει πρόθεση να ανασυστήσει τη Σοβιετική Ένωση, καταστρέφοντας τη Δημοκρατία της διπλανής χώρας.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ρίζα του προβλήματος είναι ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν μπορεί να αντέξει μια ανεξάρτητη, δημοκρατική Ουκρανία. «Όταν ο Πούτιν μιλά για τις αιτίες του πολέμου, μιλά για την ανεξάρτητη Ουκρανία στον χάρτη της Ευρώπης. Αυτός είναι ο μόνος λόγος του πολέμου». Ο Ουκρανός πρέσβης σημείωσε: «Ο Πούτιν έχει μια αποστολή. Να ανασυστήσει τη Σοβιετική Ένωση, να αναβιώσει τη ρωσική αυτοκρατορία και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Ουκρανία. Μόνο τη νύχτα, καθώς μιλάμε, Ρώσοι επιτέθηκαν σε ουκρανικές πόλεις με drones. Οπότε δεν βλέπουμε κάποια διάθεση εκ μέρους του να τελειώσει τον πόλεμο».

Απογοήτευση στη Γερμανία: «Ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα»

Με «προσοχή» αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στο αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλάντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, το dpa αναφέρει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενημερωνόταν συνεχώς για την εξέλιξη των συνομιλιών και οι συνεργάτες του βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία με τους συμμάχους. Οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε υποσχεθεί να ενημερώσει άμεσα τους ευρωπαίους εταίρους, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα γίνει η ενημέρωση.

Αναφερόμενος στην συνάντηση της Αλάσκας πάντως ο πρώην επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ εξέφρασε την απογοήτευσή του. «Ο Πούτιν πήρε το κόκκινο χαλί του με τον Τραμπ, ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα. Όπως το φοβόμασταν, δεν θα υπάρξει εκεχειρία ούτε ειρήνη. Καμία πραγματική πρόοδος – σαφώς 1-0 για τον Πούτιν – όχι νέες κυρώσεις. Για τους Ουκρανούς: τίποτα. Για την Ευρώπη: βαθιά απογοήτευση», έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Γερμανός διπλωμάτης.

Μίλησε με Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ, Μελόνι, Στουμπ και Ναβρότσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους σήμερα το πρωί μετά την συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία διήρκεσε μια ώρα και σε αυτήν μετείχαν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, όπως και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, προστίθεται στην ανακοίνωση.