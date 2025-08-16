Τον απόλυτο τρόμο έζησαν το πρωί του Σαββάτου (16/8/25) τρεις επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Λογγιτσίου – Στυλίδας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από το χωριό, το όχημα που οδηγούσε ένας 75χρονος βγήκε εκτός πορείας και κατρακύλησε στον γκρεμό.

Η πορεία του αυτοκινήτου ανακόπηκε από την πυκνή βλάστηση σε βάθος περίπου δέκα μέτρων, αποτρέποντας μεγαλύτερη πτώση. Ωστόσο, ο οδηγός και η 45χρονη κόρη του εγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι στα συντρίμμια, ενώ η 70χρονη συνεπιβάτης, αδελφή του οδηγού, δεν τραυματίστηκε. Παρά το ότι κατάφερε να βγει από το όχημα, ήταν αδύνατο να ανέβει στο δρόμο λόγω του γκρεμού. Εκείνη ήταν που κάλεσε βοήθεια, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσουν άμεσα η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Τρεις πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Στυλίδας, με επικεφαλής τον Διοικητή του Π.Κ. Στυλίδας, Υποπυραγό Βαλεντίνο Στεφανή, κατάφεραν με τη χρήση διασωστικής σειράς να απεγκλωβίσουν τον 75χρονο και την κόρη του, καθώς και να ανεβάσουν στο δρόμο και την 70χρονη, ώστε να παραληφθούν από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για να εξασφαλιστεί η επιχείρηση, οι πυροσβέστες έδεσαν το όχημα με σχοινί ώστε να μην κατρακυλήσει και άνοιξαν δίοδο με αλυσοπρίονα, προκειμένου να μετακινηθούν οι τραυματίες.

Αν και είχε ειδοποιηθεί για συνδρομή πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, η επέμβασή του δεν κρίθηκε τελικά απαραίτητη.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας.