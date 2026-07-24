Κούραση, μειωμένη διάθεση, χαμηλή σεξουαλική επιθυμία, δυσκολία να χτίσετε μυϊκή μάζα; Για πολλούς άνδρες, η πρώτη σκέψη είναι πλέον η ίδια: «Μήπως έχω χαμηλή τεστοστερόνη;». Η ορμόνη που για δεκαετίες απασχολούσε κυρίως τους ενδοκρινολόγους βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, τροφοδοτούμενη από τα social media, influencers και νέες πολιτικές πρωτοβουλίες στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διάγνωση του υπογοναδισμού απαιτεί πολύ περισσότερα από μια χαμηλή εργαστηριακή τιμή, ενώ η αλόγιστη χρήση τεστοστερόνης μπορεί να συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth ανακοίνωσε πρόγραμμα ετήσιου ελέγχου για «ανεπάρκεια τεστοστερόνης» σε στρατιωτικούς ηλικίας 30 ετών και άνω, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να τους βοηθήσει να αποδίδουν «στο απόλυτο καλύτερό τους».

Η εξαγγελία ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη έντονη διαδικτυακή τάση. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μέτρηση και η θεραπεία με τεστοστερόνη προωθούνται συχνά ως μέθοδοι ενίσχυσης της ενέργειας, της σεξουαλικής απόδοσης, της αυτοπεποίθησης και της μυϊκής μάζας.

Οι ειδικοί, ωστόσο, τραβούν μια σαφή γραμμή ανάμεσα στην ιατρική θεραπεία και στην ορμονική «αναβάθμιση».

Η εξέταση τεστοστερόνης δεν αποτελεί γενικό προληπτικό έλεγχο για όλους, ενώ η λήψη της χωρίς τεκμηριωμένη ιατρική ένδειξη μπορεί να καταστείλει τη φυσική παραγωγή της ορμόνης, να επηρεάσει τη γονιμότητα και να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι ξεκάθαρες: η διάγνωση του υπογοναδισμού απαιτεί τόσο συμβατά συμπτώματα όσο και επανειλημμένα χαμηλές εργαστηριακές τιμές.

Τι είναι η τεστοστερόνη και γιατί δεν αφορά μόνο τους άνδρες

Η τεστοστερόνη είναι στεροειδής ορμόνη που παράγεται και στα δύο φύλα, αν και στους άνδρες τα επίπεδά της είναι συνήθως πολύ υψηλότερα. Στους άνδρες εκκρίνεται κυρίως από τους όρχεις, ενώ μικρότερες ποσότητες παράγονται από τα επινεφρίδια. Στις γυναίκες παράγεται από τις ωοθήκες και τα επινεφρίδια.

Η ορμόνη συμβάλλει:

στη σεξουαλική επιθυμία,

στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της οστικής πυκνότητας,

στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων,

στην παραγωγή σπέρματος,

στην ανάπτυξη της τριχοφυΐας και άλλων ανδρικών χαρακτηριστικών.

Τα χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης στους άνδρες μπορεί να υποδηλώνουν ανδρικό υπογοναδισμό, μια κατάσταση κατά την οποία το σώμα δεν παράγει επαρκή ποσότητα της ορμόνης.

Το πρόβλημα μπορεί να εντοπίζεται στους ίδιους τους όρχεις, οπότε μιλάμε για πρωτοπαθή υπογοναδισμό. Μπορεί επίσης να αφορά την υπόφυση ή τον υποθάλαμο, δηλαδή τα κέντρα που ελέγχουν την παραγωγή τεστοστερόνης, οπότε χαρακτηρίζεται δευτεροπαθής. Σε αρκετές περιπτώσεις συνυπάρχουν περισσότεροι από ένας μηχανισμοί.

Η φυσιολογική πτώση με την ηλικία δεν είναι αυτομάτως ασθένεια

Στους περισσότερους άνδρες, τα επίπεδα τεστοστερόνης αρχίζουν να μειώνονται σταδιακά μετά τα 30 ή 40 χρόνια. Αυτή η πτώση, όμως, δεν σημαίνει από μόνη της ότι υπάρχει παθολογική «ανεπάρκεια» ή ότι απαιτείται θεραπεία.

Η Endocrine Society επισημαίνει ότι η διάγνωση δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε μια εργαστηριακή τιμή ούτε στη φυσιολογική γήρανση. Απαιτούνται χαρακτηριστικά συμπτώματα και σαφώς, επανειλημμένα χαμηλές συγκεντρώσεις τεστοστερόνης.

Παράγοντες που μπορεί να μειώσουν τα επίπεδα περιλαμβάνουν:

τραυματισμό ή νόσο των όρχεων,

διαταραχές της υπόφυσης ή του υποθαλάμου,

παχυσαρκία,

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2,

χρόνια νοσήματα,

HIV,

ορισμένα φάρμακα, όπως οπιοειδή ή γλυκοκορτικοειδή,

σοβαρή έλλειψη ύπνου,

οξεία ασθένεια,

υπερβολική ή εξαντλητική σωματική άσκηση.

Αυτό έχει σημασία, διότι μια χαμηλή μέτρηση μπορεί να είναι προσωρινή ή να αντανακλά κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας που πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτο.

Πρέπει όλοι οι άνδρες να κάνουν εξέταση; Οι ειδικοί απαντούν «όχι»

Οι επιστημονικές εταιρείες δεν συστήνουν μαζικό ή ετήσιο έλεγχο τεστοστερόνης στον γενικό ανδρικό πληθυσμό όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα.

«Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα, συνήθως δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα που να υποστηρίζουν τον έλεγχο της τεστοστερόνης», δήλωσε ο Bashar Saad, MD, ενδοκρινολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Riverside.

Η εξέταση αποκτά νόημα όταν υπάρχουν ενδείξεις που παραπέμπουν σε υπογοναδισμό, όπως:

επίμονη μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας,

στυτική δυσλειτουργία,

απώλεια αυτόματων ή πρωινών στύσεων,

μειωμένη παραγωγή σπέρματος ή υπογονιμότητα,

απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης,

μείωση της τριχοφυΐας,

εξάψεις,

γυναικομαστία,

χαμηλή οστική πυκνότητα ή ανεξήγητα κατάγματα,

ανεξήγητη αναιμία.

Κόπωση, πεσμένη διάθεση, δυσκολία συγκέντρωσης, χρόνιο στρες και προβλήματα ύπνου μπορεί επίσης να συνυπάρχουν. Είναι όμως συμπτώματα εξαιρετικά μη ειδικά, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε κατάθλιψη, άγχος, υπνική άπνοια, θυρεοειδοπάθεια, αναιμία, παχυσαρκία, φάρμακα ή δεκάδες άλλες καταστάσεις.

Ο Δρ. Saad υπογραμμίζει ότι αυτά τα συμπτώματα, όταν εμφανίζονται μόνα τους, μπορεί να μην αρκούν για να δικαιολογήσουν ορμονικό έλεγχο, ιδίως επειδή δεν έχει αποδειχθεί ότι η τεστοστερόνη τα βελτιώνει όταν τα επίπεδά της είναι φυσιολογικά.

Μία εξέταση δεν αρκεί: Γιατί η μέτρηση πρέπει να γίνεται το πρωί

Η τεστοστερόνη δεν παραμένει σταθερή μέσα στην ημέρα. Ακολουθεί κιρκάδιο ρυθμό και συνήθως βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδά της νωρίς το πρωί.

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία συστήνει η μέτρηση να γίνεται μεταξύ 07:00 και 10:00, κατά προτίμηση σε κατάσταση νηστείας, μετά από επαρκή ύπνο και όχι κατά τη διάρκεια οξείας ασθένειας. Αν η πρώτη τιμή είναι χαμηλή, πρέπει να επαναλαμβάνεται πριν από οποιαδήποτε θεραπευτική απόφαση.

Η Endocrine Society επίσης ζητά δύο ξεχωριστές πρωινές μετρήσεις, μαζί με την παρουσία συμβατών συμπτωμάτων.

Η Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία χρησιμοποιεί συχνά το όριο των 300 ng/dL ως εύλογο διαγνωστικό σημείο αναφοράς. Ωστόσο, ο αριθμός δεν πρέπει να ερμηνεύεται απομονωμένα. Τα όρια διαφέρουν μεταξύ εργαστηρίων, μεθόδων μέτρησης και ηλικιακών ομάδων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται έλεγχος της ελεύθερης τεστοστερόνης και της σφαιρίνης που δεσμεύει τις ορμόνες φύλου, γνωστής ως SHBG.

Με απλά λόγια: δεν θεραπεύεται ένας αριθμός: θεραπεύεται ένας άνθρωπος με συμπτώματα, τεκμηριωμένη βιοχημική ανεπάρκεια και σαφή διάγνωση.

Πότε η θεραπεία μπορεί πράγματι να βοηθήσει

Η θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης διατίθεται σε διαφορετικές μορφές, όπως γέλη, ένεση, διαδερμικό επίθεμα, στοματικά σκευάσματα ή άλλες ειδικές φαρμακοτεχνικές μορφές.

Αποτελεί καθιερωμένη θεραπεία για άνδρες με επιβεβαιωμένο υπογοναδισμό, εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις. Στους κατάλληλους ασθενείς μπορεί να βελτιώσει:

τη σεξουαλική επιθυμία,

τη στυτική λειτουργία σε ορισμένες περιπτώσεις,

την οστική πυκνότητα,

τη μυϊκή μάζα,

την αναιμία,

ορισμένα χαρακτηριστικά της σωματικής σύστασης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα φάρμακα τεστοστερόνης έχουν άδεια για τη θεραπεία του ανδρικού υπογοναδισμού όταν η ανεπάρκεια έχει επιβεβαιωθεί με κλινικά χαρακτηριστικά και βιοχημικές εξετάσεις. Δεν προορίζονται, όμως, για την αύξηση των επιπέδων πάνω από το φυσιολογικό εύρος, για μυϊκή ενδυνάμωση σε υγιή άτομα ή ως γενικό «αντιγηραντικό» μέσο.

«Στην πραγματικότητα, η θεραπεία δεν θα ανακουφίσει τα συμπτώματα» σε άτομα με φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης“, δήλωσε ο Δρ. Saad.

Το τίμημα της άσκοπης λήψης: Γονιμότητα, αίμα και φυσική παραγωγή

Η θεραπεία δεν είναι αθώα. Μπορεί να προκαλέσει ακμή, λιπαρότητα του δέρματος, γυναικομαστία, κατακράτηση υγρών και αύξηση του αιματοκρίτη. Σε ορισμένους άνδρες μπορεί επίσης να επιδεινώσει μη ελεγχόμενη υπνική άπνοια ή να αυξήσει την αρτηριακή πίεση.

Το 2025, ο FDA αφαίρεσε από τις ετικέτες των προϊόντων τεστοστερόνης την παλαιότερη γενική προειδοποίηση περί αυξημένου κινδύνου σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων, μετά τα αποτελέσματα μεγάλης κλινικής μελέτης σε άνδρες με υπογοναδισμό. Παράλληλα, όμως, απαίτησε ισχυρότερη προειδοποίηση για πιθανή αύξηση της αρτηριακής πίεσης και διατήρησε τον περιορισμό χρήσης για την απλή, σχετιζόμενη με την ηλικία πτώση της ορμόνης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίδραση στη γονιμότητα. Η εξωγενής τεστοστερόνη στέλνει στον εγκέφαλο το μήνυμα ότι υπάρχει ήδη επαρκής ποσότητα ορμόνης. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται η έκκριση των γοναδοτροπινών που διεγείρουν τους όρχεις, περιορίζεται η ενδοορχική παραγωγή τεστοστερόνης και μπορεί να κατασταλεί σημαντικά η παραγωγή σπέρματος. Γι’ αυτό η θεραπεία συνήθως δεν ενδείκνυται σε άνδρες που επιθυμούν άμεσα ή στο εγγύς μέλλον να αποκτήσουν παιδιά.

«Όσο περισσότερη τεστοστερόνη παίρνει κάποιος, τόσο πιθανότερο είναι να εξαρτάται από αυτήν», δήλωσε η Elise Brett, MD, FACE, αναπληρώτρια κλινική καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή Icahn του Mount Sinai. Όπως πρόσθεσε, η τεστοστερόνη και τα αναβολικά στεροειδή «μπορούν να διακόψουν τη φυσική παραγωγή τεστοστερόνης ενός ατόμου».

Η λέξη «εξάρτηση» εδώ δεν πρέπει να συγχέεται απαραίτητα με τον εθισμό. Σημαίνει ότι, μετά την καταστολή του φυσικού ορμονικού άξονα, η διακοπή της θεραπείας μπορεί να συνοδεύεται από έντονη κόπωση, χαμηλή διάθεση, μειωμένη λίμπιντο και πολύ χαμηλές ορμονικές τιμές μέχρι να ανακάμψει (εφόσον ανακάμψει πλήρως) η φυσική παραγωγή.

Τεστοστερόνη και προστάτης: Τι γνωρίζουμε πραγματικά

Ο Δρ. Saad δήλωσε ότι η θεραπεία μπορεί να «αποκαλύψει» έναν μη ανιχνεύσιμο καρκίνο του προστάτη. «Εάν ο ασθενής έχει σιωπηλό καρκίνο του προστάτη… θα τον κάνει να φανεί», ανέφερε.

Η διατύπωση χρειάζεται επιστημονική αποσαφήνιση: τα διαθέσιμα δεδομένα δεν αποδεικνύουν ότι η κατάλληλα χορηγούμενη τεστοστερόνη προκαλεί από μόνη της καρκίνο του προστάτη. Επειδή, όμως, ο προστάτης είναι ανδρογονοεξαρτώμενος ιστός, η θεραπεία απαιτεί αξιολόγηση του κινδύνου πριν από την έναρξη και παρακολούθηση στη συνέχεια.

Ανάλογα με την ηλικία και το ατομικό ιστορικό, μπορεί να απαιτείται μέτρηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου, του PSA, κλινική εξέταση και ουρολογική εκτίμηση. Η θεραπεία δεν πρέπει να ξεκινά σε άνδρες με ενεργό ή ύποπτο καρκίνο του προστάτη χωρίς εξειδικευμένη αξιολόγηση.

Δεν αρκεί μια χαμηλή τιμή — πρέπει να βρεθεί η αιτία

Η τεστοστερόνη μπορεί να είναι χαμηλή επειδή ο ασθενής έχει αυξημένο σωματικό βάρος, διαβήτη, υπνική άπνοια, σοβαρή χρόνια νόσο, πρόβλημα στην υπόφυση ή λαμβάνει φάρμακα που επηρεάζουν τον ορμονικό άξονα. Γι’ αυτό η σωστή αξιολόγηση δεν τελειώνει σε μία μέτρηση. Μπορεί να περιλαμβάνει:

δεύτερη πρωινή μέτρηση,

LH και FSH,

προλακτίνη,

SHBG και ελεύθερη τεστοστερόνη,

γενική αίματος και αιματοκρίτη,

έλεγχο θυρεοειδούς,

αξιολόγηση για υπνική άπνοια,

έλεγχο μεταβολικών παραγόντων,

σπερμοδιάγραμμα όταν υπάρχει θέμα γονιμότητας,

απεικόνιση υπόφυσης σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Σε άνδρες με παχυσαρκία ή λειτουργική καταστολή της τεστοστερόνης, η απώλεια βάρους, η αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας, η καλύτερη ρύθμιση του διαβήτη και η διακοπή υπεύθυνων φαρμάκων (όταν είναι ιατρικά εφικτό) μπορεί να βελτιώσουν τα επίπεδα χωρίς να χρειαστεί ισόβια υποκατάσταση.

Η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις οδηγίες και στην πραγματική πρακτική

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η τεστοστερόνη πρέπει να χορηγείται μόνο όταν υπάρχει σαφής ιατρική ανάγκη: συμπτώματα υπογοναδισμού μαζί με δύο χαμηλές πρωινές μετρήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που αναφέρεται στο αρχικό δημοσίευμα, μόλις το 12% των ανδρών στους οποίους συνταγογραφήθηκε τεστοστερόνη είχε υποβληθεί στον συνιστώμενο έλεγχο για την επιβεβαίωση της διάγνωσης πριν από την έναρξη της θεραπείας.

Το εύρημα αυτό αποτυπώνει τον κίνδυνο μιας αγοράς που κινείται γρηγορότερα από την τεκμηριωμένη ιατρική. Η κόπωση, η χαμηλή διάθεση και η μειωμένη απόδοση μπορεί εύκολα να βαφτιστούν «χαμηλή τεστοστερόνη», οδηγώντας σε θεραπεία χωρίς να έχει αποκλειστεί η πραγματική αιτία.

«Δεν πρέπει να τη χορηγούμε σε άνδρες που έχουν φυσιολογικά επίπεδα, ώστε να αποκτήσουν τιμές πάνω από το φυσιολογικό εύρος», προειδοποίησε η καθηγήτρια Brett. Ο Δρ. Saad είναι ακόμη πιο σαφής για τους νεότερους άνδρες: «Πρέπει να θεραπεύουμε κατάλληλα όσους χρειάζονται θεραπεία», είπε, και όχι να χορηγούμε ορμόνες «δεξιά και αριστερά μόνο και μόνο για να χτίσουμε μυς και να νιώσουμε καλύτερα».

Τι ισχύει για τις γυναίκες

Η τεστοστερόνη υπάρχει και στον γυναικείο οργανισμό και συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στη σεξουαλική λειτουργία, στη μυοσκελετική υγεία και στη γενικότερη ορμονική ισορροπία. Τα επίπεδά της τείνουν να μειώνονται με την ηλικία, εν μέρει λόγω της σταδιακής απώλειας της ωοθηκικής λειτουργίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα διεθνώς αποδεκτό εργαστηριακό όριο που να ορίζει απλά και αξιόπιστα τη «χαμηλή τεστοστερόνη» στις γυναίκες.

«Ο έλεγχος τεστοστερόνης δεν είναι κάτι που είναι απαραίτητο για τις γυναίκες», δήλωσε η καθηγήτρια Brett, επισημαίνοντας ότι στις ΗΠΑ δεν υπάρχει καθολική συμφωνία για το τι συνιστά υψηλή ή χαμηλή τιμή.

Μέχρι σήμερα, ο FDA δεν έχει εγκρίνει προϊόν τεστοστερόνης ειδικά για γυναίκες. Η σημαντικότερη διεθνής δήλωση συναίνεσης, την οποία έχουν υποστηρίξει οργανισμοί ενδοκρινολογίας, εμμηνόπαυσης και σεξουαλικής ιατρικής, καταλήγει ότι η μόνη τεκμηριωμένη ένδειξη είναι η διαταραχή υποδραστήριας σεξουαλικής επιθυμίας, γνωστή ως HSDD, σε κατάλληλα αξιολογημένες μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Η χορήγηση γίνεται εκτός εγκεκριμένης ένδειξης στις ΗΠΑ και απαιτεί προσεκτική δοσολογία ώστε τα επίπεδα να παραμένουν εντός του φυσιολογικού γυναικείου εύρους.

Ανασκόπηση του 2019 έδειξε ότι η θεραπεία μπορεί να βελτιώσει τη σεξουαλική επιθυμία και ορισμένες παραμέτρους της σεξουαλικής λειτουργίας. Δεν υπάρχουν, όμως, επαρκή στοιχεία ότι βελτιώνει αξιόπιστα τη σύσταση του σώματος, τη μυοσκελετική υγεία, τη γνωστική λειτουργία ή τη γενική ευεξία. Η διεθνής συναίνεση επίσης τονίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για χρήση της τεστοστερόνης σε άλλες παθήσεις ή για πρόληψη νοσημάτων.

Το τελικό μήνυμα: Η τεστοστερόνη είναι θεραπεία, όχι προϊόν ευεξίας

Η τεστοστερόνη μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή ενός άνδρα με πραγματικό, τεκμηριωμένο υπογοναδισμό. Δεν είναι όμως βιταμίνη, τονωτικό ή ασφαλής συντόμευση προς περισσότερη δύναμη, ενέργεια και αυτοπεποίθηση.

Η σωστή ιατρική διαδρομή περιλαμβάνει:

αναγνώριση συμπτωμάτων,

δύο πρωινές μετρήσεις σε διαφορετικές ημέρες,

διερεύνηση της αιτίας,

αξιολόγηση γονιμότητας και παραγόντων κινδύνου,

εξατομικευμένη απόφαση για θεραπεία,

τακτική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας.

Η θεραπεία δεν προορίζεται για σύντομες «δοκιμές». Η απότομη διακοπή μπορεί να αφήσει τον ασθενή να αισθάνεται, όπως είπε η καθηγήτρια Brett, «φρικτά», επειδή η εξωγενής τεστοστερόνη έχει καταστείλει τη φυσική παραγωγή και ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για να επανεκκινήσει τον ορμονικό του άξονα.

Στην εποχή των influencers και των υποσχέσεων για ορμονική βελτιστοποίηση, η πιο ασφαλής στάση παραμένει και η λιγότερο εντυπωσιακή: όχι εξέταση επειδή έγινε μόδα, όχι θεραπεία επειδή ένας αριθμός φαίνεται χαμηλός, όχι ορμόνη χωρίς διάγνωση.

Η τεστοστερόνη πρέπει να χορηγείται σε όσους πραγματικά τη χρειάζονται, όχι σε όσους απλώς θέλουν να ξεπεράσουν τα φυσιολογικά όρια του σώματός τους.