Για περισσότερο από έναν αιώνα, ο διαβήτης τύπου 1 αντιμετωπίζεται με έναν κοινό στόχο: να αναπληρωθεί η ινσουλίνη που ο οργανισμός αδυνατεί πλέον να παράγει.

Από την πρώτη χορήγησή της το 1922 μέχρι τις σύγχρονες αντλίες ινσουλίνης και τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, η επιστήμη έχει μεταμορφώσει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, καμία από αυτές τις εξελίξεις δεν θεραπεύει τη νόσο. Όλες προσπαθούν να υποκαταστήσουν μια λειτουργία που φυσιολογικά επιτελούσε το πάγκρεας.

Σήμερα, όμως, η παγκόσμια έρευνα αλλάζει κατεύθυνση. Αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη χορήγηση ινσουλίνης, επιχειρεί να αποκαταστήσει τα ίδια τα κύτταρα που την παράγουν. Πρόκειται για μια αλλαγή φιλοσοφίας που αρκετοί επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως τη σημαντικότερη στην ιστορία της έρευνας για τον διαβήτη τύπου 1.

Οι πρώτες ενδείξεις προέρχονται από ερευνητικά κέντρα στη Σουηδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές, αλλά ο στόχος κοινός: να βοηθήσουν τον οργανισμό να παράγει ξανά τη δική του ινσουλίνη.

Οι ειδικοί, ωστόσο, σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν μιλάμε ακόμη για θεραπεία. Οι τεχνικές αυτές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο κλινικής αξιολόγησης και θα χρειαστούν χρόνια έρευνας μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ασφαλείς, αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες σε μεγάλο αριθμό ασθενών.

Ο διαβήτης τύπου 1: Όταν το ανοσοποιητικό στρέφεται εναντίον του ίδιου του οργανισμού

Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα. Το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στα β-κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος, τα μοναδικά κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη. Χωρίς αυτή την ορμόνη, η γλυκόζη δεν μπορεί να περάσει από το αίμα στα κύτταρα για να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας. Έτσι, το σάκχαρο αυξάνεται επικίνδυνα, ενώ ο οργανισμός στερείται το καύσιμο που χρειάζεται για να λειτουργήσει.

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της American Diabetes Association (ADA) για το 2025, η θεραπεία με πολλαπλές ενέσεις ή αντλία ινσουλίνης, σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης, αποτελεί σήμερα το διεθνές πρότυπο φροντίδας. Οι νέες τεχνολογίες έχουν μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών, χωρίς όμως να αποκαθιστούν τη φυσιολογική λειτουργία του παγκρέατος.

Η International Diabetes Federation (IDF) εκτιμά ότι περισσότεροι από 589 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σήμερα με κάποια μορφή διαβήτη, ενώ περίπου 1,8 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι έχουν διαβήτη τύπου 1. Η συνεχής αύξηση των περιστατικών καθιστά επιτακτική την ανάπτυξη θεραπειών που θα στοχεύουν όχι μόνο στη ρύθμιση της νόσου, αλλά και στην αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι να δημιουργηθούν νέα κύτταρα – αλλά να επιβιώσουν

Η ιδέα της αντικατάστασης των β-κυττάρων δεν είναι νέα. Οι μεταμοσχεύσεις παγκρεατικών νησιδίων εφαρμόζονται εδώ και χρόνια σε επιλεγμένους ασθενείς με ιδιαίτερα σοβαρό διαβήτη τύπου 1. Ωστόσο, η χρήση τους παραμένει περιορισμένη. Ο βασικός λόγος είναι ότι ο οργανισμός αναγνωρίζει τα μεταμοσχευμένα κύτταρα ως ξένα και ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα για να τα καταστρέψει. Για να προστατευθούν τα νέα κύτταρα, οι ασθενείς χρειάζονται συνήθως ισχυρή ανοσοκατασταλτική αγωγή, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων και άλλων επιπλοκών.

Παράλληλα, υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα: ακόμη και αν το μόσχευμα δεν απορριφθεί, η ίδια αυτοάνοση διαδικασία που κατέστρεψε τα αρχικά β-κύτταρα μπορεί να επιτεθεί και στα νέα. Γι’ αυτό, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η δημιουργία νέων κυττάρων παραγωγής ινσουλίνης, αλλά η προστασία τους από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η ανακάλυψη από τη Σουηδία που αλλάζει τα δεδομένα

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα έγινε στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα (Uppsala University), όπου επιστήμονες πραγματοποίησαν την πρώτη μεταμόσχευση γενετικά τροποποιημένων παγκρεατικών νησιδίων σε άνθρωπο χωρίς τη χορήγηση συστηματικής ανοσοκατασταλτικής θεραπείας.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine (NEJM) και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας για να τροποποιήσουν τα κύτταρα πριν από τη μεταμόσχευση. Με τη μέθοδο αυτή μείωσαν την έκφραση συγκεκριμένων μορίων που λειτουργούν σαν «ταυτότητα» για το ανοσοποιητικό σύστημα και ταυτόχρονα ενίσχυσαν έναν προστατευτικό μηχανισμό που δυσκολεύει την ανοσολογική επίθεση.

Με απλά λόγια, προσπάθησαν να κάνουν τα μεταμοσχευμένα κύτταρα λιγότερο αναγνωρίσιμα από το ανοσοποιητικό, χωρίς να επηρεάσουν την ικανότητά τους να παράγουν ινσουλίνη.

Τα κύτταρα εμφυτεύθηκαν στον μυ του αντιβραχίου ενός ασθενούς με διαβήτη τύπου 1. Η συγκεκριμένη θέση επιλέχθηκε ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τη λειτουργία και την επιβίωσή τους. Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Τα μεταμοσχευμένα κύτταρα παρέμειναν ζωντανά, ανταποκρίνονταν στις μεταβολές της γλυκόζης και συνέχισαν να παράγουν ινσουλίνη, χωρίς να εμφανιστούν ενδείξεις άμεσης ανοσολογικής απόρριψης. Η ερευνητική ομάδα ανακοίνωσε αργότερα ότι η λειτουργία τους εξακολουθούσε να διατηρείται περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη μεταμόσχευση.

Per-Ola Carlsson: «Ένα σημαντικό βήμα, αλλά όχι ακόμη θεραπεία»

Ο καθηγητής Per-Ola Carlsson, επικεφαλής της μελέτης και καθηγητής Ιατρικής Κυτταρικής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, αποφεύγει τους θριαμβευτικούς χαρακτηρισμούς.

Όπως δήλωσε μετά τη δημοσίευση της μελέτης: «Για πρώτη φορά έχουμε ενδείξεις ότι γενετικά τροποποιημένα παγκρεατικά κύτταρα μπορούν να επιβιώσουν και να λειτουργήσουν στον άνθρωπο χωρίς συστηματική ανοσοκαταστολή. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, αλλά όχι ακόμη για θεραπεία.»

Ο ίδιος εξηγεί ότι στην πρώτη αυτή μελέτη χρησιμοποιήθηκε περιορισμένος αριθμός κυττάρων, καθώς βασικός στόχος ήταν να αποδειχθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της τεχνικής και όχι η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής ινσουλίνης.

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες κλινικές μελέτες και μακροχρόνια παρακολούθηση, ώστε να γνωρίζουμε εάν η προσέγγιση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε περισσότερους ασθενείς», σημειώνει η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Ουψάλα.

Γιατί η διεθνής επιστημονική κοινότητα μιλά για “σημείο καμπής”

Η σημασία της μελέτης δεν περιορίζεται στα αποτελέσματά της. Για πρώτη φορά, αποδεικνύεται ότι η γονιδιακή τροποποίηση μπορεί να βοηθήσει τα μεταμοσχευμένα β-κύτταρα να «ξεφύγουν» από την άμεση επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες θεραπευτικές στρατηγικές.

Στο συνοδευτικό editorial του New England Journal of Medicine, ο διακεκριμένος ερευνητής του διαβήτη τύπου 1, καθηγητής Kevin Herold, χαρακτηρίζει τις εξελίξεις αυτές ως «ένα σημαντικό σημείο καμπής στην προσπάθεια αντικατάστασης των β-κυττάρων». Όπως επισημαίνει, η έρευνα μετατοπίζεται πλέον από τη διαχείριση της νόσου στην προσπάθεια αποκατάστασης της φυσιολογικής λειτουργίας του παγκρέατος.

Παρά την αισιοδοξία, ο ίδιος τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για να αποδειχθεί πως οι νέες αυτές προσεγγίσεις μπορούν να προσφέρουν μακροχρόνιο όφελος χωρίς σημαντικούς κινδύνους.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι να αποδειχθεί ότι τα νέα κύτταρα μπορούν να επιβιώσουν για πολλά χρόνια και να λειτουργούν με ασφάλεια στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η δεύτερη μεγάλη ελπίδα: Βλαστοκύτταρα που «ξαναχτίζουν» την παραγωγή ινσουλίνης

Παράλληλα με τη σουηδική ερευνητική προσπάθεια, μια δεύτερη στρατηγική επιχειρεί να λύσει ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα: την έλλειψη διαθέσιμων παγκρεατικών κυττάρων για μεταμόσχευση.

Οι ερευνητές κατάφεραν να δημιουργήσουν στο εργαστήριο λειτουργικά παγκρεατικά νησιδιακά κύτταρα από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να παράγουν ινσουλίνη όταν αντιλαμβάνονται την αύξηση της γλυκόζης στο αίμα.

Τα πρώτα αποτελέσματα από κλινικές μελέτες, που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της American Diabetes Association (ADA), έδειξαν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες απέκτησαν ξανά ενδογενή παραγωγή ινσουλίνης, ενώ αρκετοί δεν χρειάζονταν πλέον καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα, καθώς μέχρι σήμερα καμία θεραπευτική προσέγγιση δεν είχε καταφέρει να αποκαταστήσει τόσο αποτελεσματικά τη λειτουργία των β-κυττάρων σε ανθρώπους με εγκατεστημένο διαβήτη τύπου 1.

Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική επιφύλαξη: οι συμμετέχοντες έλαβαν παράλληλα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, ώστε ο οργανισμός να μην απορρίψει τα μεταμοσχευμένα κύτταρα. Αυτό σημαίνει ότι η μέθοδος δεν μπορεί ακόμη να εφαρμοστεί ευρέως, καθώς η χρόνια ανοσοκαταστολή συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων και άλλων σοβαρών επιπλοκών.

Οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι να βρεθεί τρόπος προστασίας των νέων κυττάρων χωρίς να χρειάζεται η μακροχρόνια καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος.

Stanford Medicine: Μπορεί το ανοσοποιητικό να… ξεχάσει τον διαβήτη;

Ενώ άλλες ερευνητικές ομάδες προσπαθούν να προστατεύσουν ή να αντικαταστήσουν τα β-κύτταρα, οι επιστήμονες του Stanford Medicine ακολουθούν μια διαφορετική διαδρομή. Το ερώτημά τους είναι απλό αλλά καθοριστικό: Μπορεί να «επανεκπαιδευτεί» το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να σταματήσει να επιτίθεται στα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη;

Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, οι ερευνητές συνδύασαν μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (από τα οποία δημιουργούνται τα κύτταρα του ανοσοποιητικού) με μεταμόσχευση παγκρεατικών νησιδίων.

Η λογική είναι ότι, εάν το ανοσοποιητικό «ξαναχτιστεί» σωστά, μπορεί να αναγνωρίζει πλέον τα νέα β-κύτταρα ως φυσιολογικό τμήμα του οργανισμού και όχι ως απειλή. Τα αποτελέσματα στα πειραματόζωα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Η μέθοδος απέτρεψε την εμφάνιση του διαβήτη σε ζώα υψηλού κινδύνου, ενώ σε άλλα οδήγησε σε πλήρη αποκατάσταση της παραγωγής ινσουλίνης μετά την εκδήλωση της νόσου. Παρότι τα ευρήματα αφορούν ακόμη προκλινικές μελέτες, πολλοί ειδικοί τα χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βήματα των τελευταίων ετών.

«Δεν αρκεί να αντικαταστήσουμε τα κύτταρα»

Ο καθηγητής Seung Kim, ένας από τους επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Stanford, εξηγεί γιατί η αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 απαιτεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση: «Δεν αρκεί να αντικαταστήσουμε τα κύτταρα που χάθηκαν. Πρέπει να σταματήσουμε και την ανοσολογική επίθεση που τα κατέστρεψε εξαρχής.» Η δήλωση αυτή συνοψίζει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη νέα φιλοσοφία της έρευνας.

Η νόσος δεν οφείλεται μόνο στην απουσία β-κυττάρων, αλλά κυρίως στη λανθασμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Αν αυτή η αυτοάνοση διαδικασία δεν ελεγχθεί, οποιαδήποτε νέα κύτταρα κινδυνεύουν να έχουν την ίδια τύχη με τα αρχικά.

Στο ίδιο πνεύμα, η καθηγήτρια Judith Shizuru, ειδική στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων, υπογραμμίζει: «Η μεγάλη πρόκληση είναι να πετύχουμε ανοσολογική ανοχή με αρκετή ασφάλεια, ώστε αυτή η στρατηγική να μπορεί κάποτε να εφαρμοστεί στους ανθρώπους.»

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μετάβαση από τα πειραματόζωα στους ανθρώπους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και αυστηρή αξιολόγηση της ασφάλειας, καθώς πρόκειται για σύνθετες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Τι λένε οι διεθνείς οργανισμοί; Αισιοδοξία με επιστημονική ψυχραιμία

Παρά τον ενθουσιασμό που προκαλούν οι νέες μελέτες, οι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί κρατούν ισορροπημένη στάση:

Η American Diabetes Association (ADA) εξακολουθεί να θεωρεί ως βασικό πυλώνα θεραπείας την εντατικοποιημένη χορήγηση ινσουλίνης, σε συνδυασμό με σύγχρονα συστήματα συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης.

εξακολουθεί να θεωρεί ως βασικό πυλώνα θεραπείας την εντατικοποιημένη χορήγηση ινσουλίνης, σε συνδυασμό με σύγχρονα συστήματα συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης. Από την πλευρά της, η European Association for the Study of Diabetes (EASD) επισημαίνει ότι οι κυτταρικές θεραπείες αποτελούν μία από τις πιο υποσχόμενες κατευθύνσεις της σύγχρονης έρευνας, αλλά χρειάζονται μεγαλύτερες κλινικές μελέτες για να αποδειχθεί η μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους.

Με άλλα λόγια, η επιστήμη βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά δεν έχει ακόμη όλες τις απαντήσεις.

Τι σημαίνουν όλες αυτές οι εξελίξεις για τους ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1;

Για τους ανθρώπους που ζουν σήμερα με διαβήτη τύπου 1, το σημαντικότερο μήνυμα είναι ότι: η θεραπεία με ινσουλίνη εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση της αντιμετώπισης της νόσου.

Καμία από τις νέες κυτταρικές προσεγγίσεις δεν είναι σήμερα διαθέσιμη στην καθημερινή κλινική πράξη, ούτε μπορεί να αντικαταστήσει τις καθιερωμένες θεραπείες.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι κανείς δεν πρέπει να τροποποιήσει ή να διακόψει την αγωγή του με βάση ερευνητικά αποτελέσματα που βρίσκονται ακόμη υπό αξιολόγηση. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα της έρευνας έχει αλλάξει ουσιαστικά.

Για πρώτη φορά, διαφορετικές επιστημονικές ομάδες, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνολογίες, συγκλίνουν στον ίδιο στόχο: να αποκαταστήσουν τη φυσιολογική παραγωγή ινσουλίνης και να προστατεύσουν τα νέα κύτταρα από την αυτοάνοση καταστροφή.

Από τη διαχείριση της νόσου στην αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας

Στο συνοδευτικό editorial του New England Journal of Medicine, ο διακεκριμένος ανοσολόγος Kevin Herold, ένας από τους κορυφαίους διεθνώς ερευνητές στον διαβήτη τύπου 1, περιγράφει εύστοχα τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται. Όπως αναφέρει, η επιστήμη μεταβαίνει από την προσπάθεια καλύτερης ρύθμισης του σακχάρου στην προσπάθεια αποκατάστασης των β-κυττάρων που χάθηκαν εξαιτίας της νόσου. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα θεραπευτική επιλογή. Πρόκειται για μια διαφορετική αντίληψη σχετικά με το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο διαβήτης τύπου 1 στο μέλλον.

Η πορεία μέχρι την ευρεία εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών θα είναι μακρά. Θα απαιτήσει:

μεγαλύτερες κλινικές μελέτες,

πολυετή παρακολούθηση και

απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια, τη διάρκεια του θεραπευτικού αποτελέσματος και την πρόσβαση των ασθενών.

Ωστόσο, για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, οι επιστήμονες δεν αναζητούν μόνο καλύτερους τρόπους χορήγησης της ινσουλίνης.

Αναζητούν τρόπους ώστε ο ανθρώπινος οργανισμός να μπορέσει να την παράγει ξανά μόνος του. Και αυτό, από μόνο του, αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη αλλαγή στην ιστορία της έρευνας για τον διαβήτη τύπου 1.