Μπορεί μια βιταμίνη που γνωρίζουμε κυρίως για τον ρόλο της στα οστά και στους μυς να έχει θέση και στη μάχη κατά της γνωστικής παρακμής; Μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Emory στρέφει ξανά τους προβολείς στη βιταμίνη D, εντοπίζοντας μια εντυπωσιακή συσχέτιση ανάμεσα στην υψηλή ημερήσια πρόσληψή της και την καλύτερη γνωστική λειτουργία σε ανθρώπους που βρίσκονται ήδη σε αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Sleep Medicine, χρειάζονται όμως προσεκτική ανάγνωση: πρόκειται για μικρή, διατομεακή μελέτη 54 ανθρώπων και όχι για τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. Επομένως, δείχνει συσχέτιση και όχι ότι η βιταμίνη D προκάλεσε τη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας.

Το εύρημα των 5.000 IU που τράβηξε την προσοχή

Οι ερευνητές μελέτησαν 54 ενήλικες με διαγνωσμένη ή πιθανή ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) και παράλληλες διαταραχές ύπνου. Η μέση ηλικία τους ήταν 67,2 έτη και η γνωστική λειτουργία αξιολογήθηκε με το Montreal Cognitive Assessment (MoCA), ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο ελέγχου της μνήμης και άλλων γνωστικών ικανοτήτων.

Η διαφορά ήταν αξιοσημείωτη: όσοι δήλωσαν ότι λάμβαναν 5.000 IU ή περισσότερες βιταμίνης D καθημερινά είχαν υψηλότερη συνολική επίδοση στο MoCA σε σχέση με όσους δεν λάμβαναν καθημερινά βιταμίνη D. Η διαφορά αντιστοιχούσε σε περίπου 3,8 επιπλέον μονάδες στο MoCA μετά την προσαρμογή για παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, ΔΜΣ, εκπαίδευση και τύπος βιταμίνης D. Χαμηλότερες δόσεις δεν εμφάνισαν αντίστοιχη στατιστικά σημαντική σχέση.

Οι ερευνητές δεν εντόπισαν επίσης σημαντική διαφορά ανάμεσα στη βιταμίνη D2 και D3 ως προς τη γνωστική επίδοση.

Ένα πιθανό «παράθυρο» πριν από την άνοια

Η ήπια γνωστική εξασθένηση βρίσκεται σε μια κρίσιμη περιοχή ανάμεσα στη φυσιολογική γήρανση και την άνοια. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει MCI θα αναπτύξει νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά η ομάδα αυτή αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο.

«Σε ηλικιωμένους ενήλικες που βιώνουν τόσο διαταραχή ύπνου όσο και ήπια γνωστική εξασθένηση, αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο παράθυρο για παρέμβαση, όταν αναδύονται γνωστικές αλλαγές, αλλά οι ευκαιρίες για την υποστήριξη της υγείας του εγκεφάλου μπορεί να παραμένουν», δήλωσε η Victoria Pak, επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης.

«Ο εντοπισμός προσβάσιμων και τροποποιήσιμων παραγόντων, όπως η πρόσληψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D, κατά τα πρώιμα στάδια της γνωστικής παρακμής μπορεί να αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα καθώς τα ποσοστά της νόσου Αλτσχάιμερ συνεχίζουν να αυξάνονται», πρόσθεσε η Δρ. Pak, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Nell Hodgson Woodruff School of Nursing του Emory.

Βιταμίνη D, εγκέφαλος και ύπνος: Ένα σύνθετο τρίγωνο

Η επιλογή ανθρώπων που είχαν ταυτόχρονα MCI και διαταραχές ύπνου δεν ήταν τυχαία. Στη συγκεκριμένη μελέτη, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες χαρακτηρίζονταν ως «poor sleepers» βάσει του Pittsburgh Sleep Quality Index, ενώ οι συγγραφείς σημειώνουν ότι οι διαταραχές ύπνου είναι συχνές στα άτομα με MCI.

Μάλιστα, μια δεύτερη εργασία της ίδιας ερευνητικής ομάδας, που παρουσιάστηκε το 2026 στο περιοδικό SLEEP, βρήκε σε μικρότερο δείγμα 36 ατόμων ότι η λήψη 2.000–4.999 IU βιταμίνης D συσχετιζόταν με περισσότερο χρόνο σε ύπνο REM, τη φάση του ύπνου που συνδέεται στενά με διεργασίες όπως η εδραίωση της μνήμης. Και αυτό, ωστόσο, αποτελεί συσχέτιση και όχι απόδειξη αιτιότητας.

Τι γνωρίζουμε ήδη για βιταμίνη D και γνωστική έκπτωση

Η νέα μελέτη δεν εμφανίζεται σε επιστημονικό κενό. Μεγάλη μετα-ανάλυση προοπτικών μελετών στο Journal of Alzheimer’s Disease διαπίστωσε ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D συνδεόταν με 42% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας, 57% υψηλότερο κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ και 34% υψηλότερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης. Αυτά είναι παρατηρησιακά δεδομένα και επομένως δεν αποδεικνύουν ότι η έλλειψη βιταμίνης D προκαλεί άνοια.

Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών είναι πιο περίπλοκα. Μια συστηματική ανασκόπηση 20 τυχαιοποιημένων δοκιμών δεν βρήκε επαρκείς αποδείξεις ότι η χορήγηση βιταμίνης D βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία. Αντίθετα, μεταγενέστερη μετα-ανάλυση 24 δοκιμών με 7.557 συμμετέχοντες εντόπισε μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική βελτίωση της συνολικής γνωστικής λειτουργίας, με μεγαλύτερη επίδραση σε ευάλωτους πληθυσμούς και σε ανθρώπους που είχαν αρχικά ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Ακόμη πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών σε άτομα άνω των 60 ετών, που δημοσιεύθηκε το 2026, βρήκε βελτιώσεις σε ορισμένους δείκτες γνωστικής λειτουργίας, αλλά τόνισε ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα οφέλη.

Με απλά λόγια, η επιστημονική εικόνα παραμένει μεικτή. Υπάρχουν ενδείξεις που αξίζουν περαιτέρω διερεύνηση, όχι ακόμη απόδειξη ότι ένα συμπλήρωμα βιταμίνης D μπορεί να αποτρέψει ή να θεραπεύσει την άνοια.

Προσοχή: Οι 5.000 IU δεν είναι μια δόση για αυτοθεραπεία

Εδώ βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη λεπτομέρεια της νέας μελέτης. Το γεγονός ότι καλύτερες επιδόσεις παρατηρήθηκαν στους συμμετέχοντες που δήλωναν πρόσληψη τουλάχιστον 5.000 IU ημερησίως δεν αποτελεί σύσταση να αρχίσει κάποιος να παίρνει αυτή τη δόση.

Οι ίδιοι οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι το ανώτατο ανεκτό επίπεδο ημερήσιας πρόσληψης για τους ενήλικες είναι 4.000 IU, ενώ η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη είναι πολύ χαμηλότερη. Υπερβολικά υψηλή πρόσληψη βιταμίνης D μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα, μεταξύ άλλων μέσω επικίνδυνα υψηλών επιπέδων ασβεστίου στο αίμα.

Επιπλέον, στη μελέτη η πρόσληψη συμπληρωμάτων ήταν αυτοαναφερόμενη. Οι ερευνητές δεν μοίρασαν τυχαία τους συμμετέχοντες σε ομάδες ώστε ο ένας να παίρνει 5.000 IU και ο άλλος placebo. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άλλες διαφορές μεταξύ των ανθρώπων που επέλεγαν να λαμβάνουν υψηλές δόσεις και εκείνων που δεν λάμβαναν βιταμίνη D να επηρέασαν τα αποτελέσματα. Οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν άλλωστε τα ευρήματα διερευνητικά και ζητούν επιβεβαίωση σε μεγαλύτερες μελέτες.

Τι σημαίνει τελικά η νέα μελέτη

Το εύρημα είναι αρκετά ενδιαφέρον για να ανοίξει έναν νέο ερευνητικό δρόμο, όχι αρκετά ισχυρό για να αλλάξει από μόνο του την κλινική πρακτική.

Η βιταμίνη D ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική σε συγκεκριμένες ομάδες, για παράδειγμα σε ανθρώπους με:

ανεπάρκεια,

προβλήματα ύπνου και

πρώιμη γνωστική εξασθένηση.

Αυτό ακριβώς πρέπει τώρα να ελεγχθεί με μεγαλύτερες, τυχαιοποιημένες και μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές.

Μέχρι τότε, το μήνυμα δεν είναι «πάρτε 5.000 IU για να προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας». Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον επιστημονικά: ίσως υπάρχει ένα πρώιμο στάδιο της γνωστικής παρακμής στο οποίο τροποποιήσιμοι παράγοντες, όπως η κατάσταση της βιταμίνης D και ο ύπνος, μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη σημασία. Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που αξίζει να εξεταστεί πολύ πιο προσεκτικά.