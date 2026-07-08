Η πρωτεΐνη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο σχεδόν κάθε διατροφικής τάσης. Όλοι μιλούν για το πόση πρέπει να τρώμε, πόσα γραμμάρια χρειαζόμαστε και ποια τρόφιμα αποτελούν τις καλύτερες πηγές πρόσληψης.

Κι όμως, μέσα σε όλο αυτόν τον θόρυβο, οι περισσότεροι κάνουν ένα λάθος που περνά σχεδόν απαρατήρητο. Το ζήτημα δεν έχει να κάνει μόνο με την ποσότητα πρωτεΐνης που καταναλώνουμε, αλλά και με το πότε την καταναλώνουμε.

Δεν είναι μόνο θέμα ποσότητας

Κατά μέσο όρο, βάσει ερευνών, οι άνθρωποι παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεΐνης τους από τα βραδινά γεύματα, ενώ στο πρωινό καταναλώνουν ελάχιστη.

Αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η ομοιόμορφη κατανομή της πρωτεΐνης στα γεύματα φαίνεται να είναι εξίσου σημαντική με τη συνολική ποσότητα που καταναλώνει κάποιος. Με άλλα λόγια, η πρωτεΐνη δεν λείπει απαραίτητα από τη διατροφή συνολικά, αλλά καταναλώνεται χρονικά με τέτοιο τρόπο που δεν εξυπηρετεί ιδανικά τον οργανισμό.

Το πρόβλημα αρχίζει από το πρωινό

Κουλούρια, δημητριακά και αρτοσκευάσματα (αλμυρά ή γλυκά) κυριαρχούν στις πρωινή διατροφική ρουτίνα των περισσότερων. Πρόκειται για τρόφιμα που δεν προσφέρουν σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης.

Αυτό σημαίνει πως το σώμα, που έχει περάσει όλη τη νύχτα χωρίς τροφή, ξυπνάει το πρωί χωρίς να αναπληρώνει τα θρεπτικά συστατικά και χωρίς «καύσιμο» για να υποστηριχθεί η μυική μάζα.

Διατροφολόγοι επισημαίνουν μια απλή αλλά κρίσιμη οδηγία: Η πρωτεΐνη πρέπει να κατανέμεται με τον σωστό τρόπο μέσα στην ημέρα για να έχει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η σταθερή ροή αμινοξέων φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία από το να συγκεντρώνεται όλη η πρωτεΐνη σε ένα μόνο γεύμα.

Μια απλή κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα

Η διόρθωση αυτού του λάθους καταμερισμού δεν απαιτεί δραματικές αλλαγές ούτε ένα ντουλάπι γεμάτο σκόνες πρωτεΐνης. Μια απλή αλλαγή, όπως η αντικατάσταση ενός κουλουριού με αυγά ή η προσθήκη γιαουρτιού στο πρωινό, μπορεί να βοηθήσει ώστε η πρωτεΐνη να κατανέμεται πιο σωστά μέσα στην ημέρα.

Τελικά, το σημαντικότερο για την ουσιαστική πρόσληψη πρωτεΐνης δεν είναι μόνο το πόση βάζετε στο πιάτο σας, αλλά και το πότε.