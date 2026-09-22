Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στην Ηλιούπολη, όπου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία γυναίκα υπέστη ανακοπή από κρότο κεραυνού.

Υπήρξαν και μαρτυρίες πως η γυναίκα κεραυνοβολήθηκε, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες, σύμφωνα με το ilioupolinews.gr. Οι μαρτυρίες αναφέρουν πως πρόκειται για εκπαιδευτικό του 2ου Γυμνασίου.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Αστυνομικών στην Ηλιούπολη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ειδικοί διασώστες, οι οποίοι εφάρμοσαν ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν, ενώ η γυναίκα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο στον Ερυθρό Σταυρό.

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος, για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της άτυχης γυναίκας.