Κακοκαιρία πλήττει τη χώρα από το πρωί σήμερα, ενώ βροχές εκδηλώνονται και στην Αττική, όπου τo φαινόμενo κατά τόπους είναι πιο έντονo. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Η κακοκαιρία προκάλεσε, μεταξύ άλλων, την πτώση ενός δέντρου κοντά στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με τη Διδότου, στην περιοχή των Εξαρχείων. Το μεγάλο δέντρο έπεσε ανάμεσα σε οχήματα και κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να το απομακρύνει και να ανοίξει τη Διδότου, στην οποία διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία. Το δέντρο προκάλεσε περιορισμένες φθορές σε ένα όχημα.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το μεσημέρι της Τρίτης 22/9 το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Όπως επισημαίνεται, κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών -ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων- αναμένονται για σήμερα Τρίτη (22-09-2026) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (22-09-2026)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Αύριο Τετάρτη (23-09-2026)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιώργο Εμμανουήλ, έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο τρίγωνο Χαλκιδικής, ανατολικής Θεσσαλίας και Σποράδων, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και τμήματα της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας.

Στην Κύμη Ευβοίας καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες περισσότερα από 50 χιλιοστά βροχής, ενώ η βροχόπτωση συνεχίζεται και κινείται προς νοτιότερες περιοχές. Για τον λόγο αυτό χρειάζεται προσοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο βορειοανατολικό Αιγαίο και, από το απόγευμα, στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, χωρίς όμως να επικρατήσει κρύο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα, όπου δεν θα φτάσει η κακοκαιρία, θα κυμανθεί από 28 έως 30 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας περισσότερο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά.

Στην Αττική αναμένονται βροχές, ενώ από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα περάσει το μέτωπο και θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα και θα έχουν μικρή διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας πτώση κατά 5 με 6 βαθμούς σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα και θα φτάσουν μέχρι τα 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη εκδηλώνονται βροχές από τη διάρκεια της νύχτας. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν σε ηπιότερο ρυθμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ όσο πλησιάζουμε προς το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν βαθμιαία προς τα ανατολικά και τα νότια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου, διαμορφώνοντας περισσότερο φθινοπωρινές συνθήκες.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι καλός σε ολόκληρη τη χώρα. Τοπικές βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Νέο σύστημα στα βορειοδυτικά την Παρασκευή

Την Παρασκευή αναμένεται καλός καιρός στις περισσότερες περιοχές. Από το απόγευμα, ωστόσο, ένα νέο σύστημα θα προσεγγίσει τη βορειοδυτική χώρα και προς το βράδυ θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι στο Ιόνιο και ασθενείς βόρειοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η θάλασσα παραμένει ακόμη ζεστή.