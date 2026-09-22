Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ και επικαιροποιήθηκε τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Στην πορτοκαλί προειδοποίηση επισημαίνεται πως επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2026)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες κατά διαστήματα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στη σημερινή πρόγνωση του καιρού της ΕΜΥ επισημαίνεται ότι στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), στις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια), αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται στο Αιγαίο από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Σε ανάρτησή του χθες, Δευτέρα, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος τόνιζε πως οι σημερινές βροχές δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση. Θα εκδηλωθούν από πιο τοπικές και ασθενείς βροχές έως ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές και σε τοπικό επίπεδο ίσως να προκαλέσουν ακόμα και πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό των λευκών καμπυλών του παρακάτω χάρτη είναι εκείνες όπου, σύμφωνα με τα δεδομένα, αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά τη διάρκεια της μεταβολής.

Οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, είναι:

Ανατολική Μακεδονία

Τμήματα της Θράκης

Νότια Χαλκιδική

Σποράδες

Ανατολική και Βορειοανατολική Εύβοια

Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

Ανατολική Θεσσαλία (κυρίως το Πήλιο)

Περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου

Τμήματα της Ηπείρου

Τμήματα της Δυτικής Στερεάς

Επτάνησα (πολύ τοπικά)

Βόρεια Πελοπόννησος

Ανατολική Πελοπόννησος.

Στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και πιθανώς περάσματα καταιγίδων, ωστόσο με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δεν φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές να μην ξεπερνούν περίπου τους 26-28°C, ενώ στους 29–30°C θα φτάσει κατά τόπους στα νότια πεδινά ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται γενικά να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, φτάνοντας τα 4–6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.