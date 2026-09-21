Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν οι Ίωνας, Ιωνάς, Ίων και Ιωνία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη του Αγίου Κοδράτου του Αποστόλου και του Προφήτη Ιωνά.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ίωνας

Ιωνάς

Ίων

Ιωνία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ζωγραφιά

Λουίζα

Λοΐζος

Φωκάς

Φώκιος

Φώκης

Φωκία

Φωκίνα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Κοδράτου του Αποστόλου «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ», Προφήτη Ιωνά, Οσίου Ιωνά του Σαβαΐτη, Αγίου Ευσεβίου, Αγίων Ευσεβίου, Νέσταβου και Ζήνων και των αδελφών Νέστορα και Βούσιρι, Οσίου Ισαακίου επισκόπου Κύπρου, Αγίου Πρίσκου, Αγίων Έξι Μαρτύρων, Αγίας Βάσσας και Αγίου Πλάτωνα Αϊβαζίδη. Την ίδια ημέρα τιμώνται η Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Δημητρίου Μητροπολίτη Ροστόφ, η Σύναξη της Παναγίας της Γιάτρισσας στη Θηρασία και η Απόδοση της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Άγιος Κοδράτος: Ένας από τους πρώτους απολογητές του Χριστιανισμού

Ο Άγιος Κοδράτος θεωρείται μία από τις σημαντικές μορφές των πρώτων χριστιανικών χρόνων και ένας από τους αρχαιότερους γνωστούς απολογητές του Χριστιανισμού. Έζησε στις αρχές του 2ου αιώνα, σε μια εποχή κατά την οποία οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες βρίσκονταν αντιμέτωπες με διώξεις και έντονη αμφισβήτηση.

Έμεινε γνωστός κυρίως για την απολογία που συνέταξε και απηύθυνε στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό, υπερασπιζόμενος τη χριστιανική πίστη. Από το κείμενο αυτό έχει διασωθεί μόνο ένα μικρό απόσπασμα, ωστόσο θεωρείται ένα από τα παλαιότερα δείγματα της πρώιμης χριστιανικής απολογητικής γραμματείας.

Η εκκλησιαστική παράδοση συνδέει τον Κοδράτο και με την Εκκλησία της Αθήνας, παρουσιάζοντάς τον ως επίσκοπο της πόλης. Η ταύτιση, πάντως, του πρώιμου απολογητή με ομώνυμο επίσκοπο Αθηνών δεν θεωρείται ιστορικά απολύτως βέβαιη, καθώς οι αρχαίες πηγές δεν επιτρέπουν ασφαλές συμπέρασμα.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Κοδράτος κήρυξε στην Αθήνα και αργότερα βρέθηκε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, όπου συνέχισε τη δράση του. Η παράδοση αναφέρει ότι αντιμετώπισε διώξεις για τη διδασκαλία του και τελικά μαρτύρησε για την πίστη του.

Η σημασία του συνδέεται κυρίως με την προσπάθεια να υπερασπιστεί τον Χριστιανισμό με επιχειρήματα και λόγο σε μια εποχή κατά την οποία η νέα θρησκεία δεχόταν έντονες επικρίσεις. Για τον λόγο αυτό συγκαταλέγεται στους πρώτους εκπροσώπους μιας παράδοσης χριστιανών συγγραφέων που επιχείρησαν να απαντήσουν δημόσια στις κατηγορίες εναντίον των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων.

Η μνήμη του Αγίου Κοδράτου τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 21 Σεπτεμβρίου.

«Ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου».

Η φράση από την Α΄ Επιστολή του Πέτρου καλεί τους πιστούς να είναι έτοιμοι να εξηγήσουν την πίστη και την ελπίδα τους με πραότητα, ένα χωρίο που συνδέεται χαρακτηριστικά με την απολογητική δράση του Κοδράτου.

Ακούστε το Απολυτίκιον

https://www.youtube.com/watch?v=31HOA-fne7o

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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