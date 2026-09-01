Ένα φριχτό τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.

Δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραΐλα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί είναι ένας 51χρονος Έλληνας, ο οποίος οδηγούσε τη μία μοτοσικλέτα, ενώ στην άλλη επέβαινε μία 27χρονη γυναίκα και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων στοιχείων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία από τις δύο μηχανές, κινούμενη επί της οδού Βραΐλα, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, την ώρα που μπήκε στην Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου, συγκρούστηκε με τη δεύτερη μηχανή, με αποτέλεσμα οι δύο μοτοσικλέτες να προσκρούσουν σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στον απέναντι πλευρά και οι τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ωστόσο είχαν ήδη υποκύψει στα τραύματά τους. Ο θάνατός τους ήταν σχεδόν ακαριαίος.

Οι μοτοσικλέτες, μετά το τροχαίο, έπεσαν και σε ένα σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η αδιανόητη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στη 01:00 περίπου τα ξημερώματα της Τρίτης 1/9.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.