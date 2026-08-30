Σε δημόσια καταγγελία προχώρησε η οικογένεια του μικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ, με την οποία προειδοποιούν για έναν επιτήδειο που επισκέπτεται καταστήματα και καφετέριες στη Θεσσαλονίκη και ζητά χρήματα, χρησιμοποιώντας το όνομα του παιδιού και ότι δήθεν χρειάζεται νέα επέμβαση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικογένεια ξεκαθαρίζει πως δεν γίνεται κανένας έρανος για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ και πως δεν έχουν εξουσιοδοτήσει κανέναν να συγκεντρώσει χρήματα για το παιδί.

«Θέλουμε να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: ΔΕΝ γίνεται κανένας έρανος για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ και ΔΕΝ έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν να συγκεντρώνει χρήματα για το παιδί μας. Ο Παναγιώτης-Ραφαήλ είναι καλά, δόξα τω Θεώ, και δεν υπάρχει κάποια επέμβαση για την οποία συγκεντρώνονται χρήματα!», τονίζεται χαρακτηριστικά από την οικογένεια.