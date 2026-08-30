Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην οδό Κασσάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τo thestival, όλα ξεκίνησαν όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, σημειώθηκε διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε συνολικά τέσσερις φορές.

Οι δύο πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν στο εσωτερικό καταστήματος, ενώ ακόμη δύο πυροβολισμοί έπεσαν έξω από το κατάστημα, επί της οδού Κασσάνδρου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, όπου εξετάζεται για την εμπλοκή του στο περιστατικό.