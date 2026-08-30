Εντυπωσιακές εικόνες από τους νυχτερινούς ψεκασμούς -που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των μέτρων για την αναχαίριτη του ιού του Δυτικού Νείλου– με «τουρμπίνες», στην ανατολική Αττική κατέγραψε το drone του Orange Press Agency.

Η εναέρια κάμερα φανερώνει τις στοχευμένες νυχτερινές παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής στον υδροβιότοπο των Αλυκών Αρτέμιδας, αλλά και τα διάσπαρτα στάσιμα νερά της περιοχής. Πρόκειται για εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών όπου συγκεντρώνονται πτηνά, συνθέτοντας το ιδανικό περιβάλλον για τη διασπορά του ιού.

Γιατί ο ιός «χτυπά» την Ανατολική Αττική

Όπως τόνισε, χθες, στο Orange Press Agency ο αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, η φετινή έξαρση στην Ανατολική Αττική συνδέεται με τις αγροτικού τύπου εκτάσεις της, οι οποίες προσελκύουν κορακοειδή (κοράκια, καρακάξες, κίσσες) που μεταφέρουν τον ιό. Παράλληλα, επιστημονικές υποθέσεις συνδέουν τη μετατόπιση των πληθυσμών των πτηνών με τις επιπτώσεις του τυφώνα Daniel στη Θεσσαλία. Καθώς τα μολυσμένα κουνούπια δεν πετούν σε μεγάλες αποστάσεις, η παρουσία των πτηνών κοντά στον οικιστικό ιστό εξηγεί την αυξημένη κυκλοφορία του ιού σε περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο και η Λούτσα.

Οι επιχειρήσεις με τα ειδικά οχήματα υπέρμικρου όγκου (ULV) πραγματοποιήθηκαν σε έκταση 10.000 στρεμμάτων, στοχεύοντας στην άμεση εξουδετέρωση των ακμαίων κουνουπιών στις επικίνδυνες ζώνες.