Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες, λίγες μόλις ημέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια που είχαν σημειωθεί στην ίδια δομή.

Το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 22:00, όταν ομάδα μεταναστών άρχισε να πετά πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα φώναζαν και διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες που επικρατούν στη δομή.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ενώ μέρος της περίφραξης καταστράφηκε, με τους εξεγερμένους να επιχειρούν να διαφύγουν από τη δομή.

Έκαναν χρήση χημικών οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν προκειμένου να περιορίσουν την ένταση και τελικά κατάφεραν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο με τη χρήση χημικών. Η νέα εξέγερση σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά τα σοβαρά επεισόδια του Σαββάτου 22 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων, περίπου 40 άτομα κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 13 από αυτούς εξακολουθούν να μην έχουν εντοπιστεί από την Αστυνομία.

Ανάλογα περιστατικά είχαν σημειωθεί και τον περασμένο Νοέμβριο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις

Μετά τη νέα νύχτα έντασης, στη δομή επικρατεί πλέον ηρεμία, ωστόσο οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν ιδιαίτερα ενισχυμένες για την αποτροπή νέων επεισοδίων. Την ίδια ώρα, το ζήτημα της λειτουργίας της δομής εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις στην περιοχή.