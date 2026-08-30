Με αφρικανική σκόνη, υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, Κυριακή 30 Αυγούστου, στη χώρα. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ στα δυτικά αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 37 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι κατά τόπους αποπνικτική.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 έως 36 βαθμούς, ενώ στα δυτικά τοπικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Παρότι στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα βορειοανατολικά το πρωί και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τότε αναμένονται τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Στα δυτικά, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι

Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι-νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα και πιθανότητα όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα και πιθανότητα όμβρων. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 34 με 35.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου.