Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, την ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κύμινα-Μάλγαρα.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤ3 η απόφαση προβλέπει συγκέντρωση στις 5 μ.μ. στον Λευκό Πύργο, με τη συμμετοχή και τρακτέρ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ3, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων-Μαλγάρων Κώστας Σέφης απέδωσε την απόφαση στην έντονη δυσαρέσκεια που, όπως είπε, επικρατεί στον αγροτικό κόσμο.

«Η αγανάκτηση του κόσμου παρότρυνε την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων να κάνουμε αυτό το συλλαλητήριο για πρώτη φορά στα χρονικά στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης», επεσήμανε.

Ο κ. Σέφης υποστήριξε ότι οι αγρότες βρίσκονται σήμερα «σε πολύ χειρότερη κατάσταση» σε σχέση με την περίοδο των χειμερινών κινητοποιήσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στις εκκρεμείς πληρωμές και στις ενισχύσεις.

Παράλληλα, ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, εξέφρασε την ελπίδα να ληφθούν αποφάσεις που θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι η οικονομική πίεση στους παραγωγούς επηρεάζει συνολικά τις τοπικές κοινωνίες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τις Σέρρες, τα Γρεβενά, την Πιερία, την Ημαθία και την Πέλλα.

Οι αγρότες είχαν προαναγγείλει από τον περασμένο Γενάρη όταν αποχώρησαν από τα μπλόκα ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα επανέλθουν με διαμαρτυρία στην 90ή ΔΕΘ.