Εκτός λειτουργίας βρίσκεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης 27/8 το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ και έτσι οι επιβάτες δεν έχουν ενημέρωση για το πότε θα περάσει το επόμενο λεωφορείο ή τρόλεϊ.

Εξαιτίας της βλάβης, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τόσο οι πίνακες ανακοινώσεων που υπάρχουν σε εκατοντάδες στάσεις όσο και η εφαρμογή του ΟΑΣΑ για κινητά τηλέφωνα.

Το μόνο το οποίο βλέπουν στους πίνακες οι πολίτες που περιμένουν σε στάσεις είναι το μήνυμα «Δοκιμαστική λειτουργία», αντί για τις εκτιμώμενες ώρες άφιξης.

Αντίστοιχα, οι χρήστες οι οποίοι προσπαθούν να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, καθώς η εφαρμογή δεν «ανοίγει».

ΟΑΣΑ: Δεν επηρεάζεται η συχνότητα των δρομολογίων

«Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά» αναφέρει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών στη σχετική του ανακοίνωση.