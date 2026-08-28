Σοκαριστική είναι η περιγραφή των συμπτωμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου που παρουσίασε άνδρας από την Αρτέμιδα που νόσησε πρόσφατα.

Ο Κωνσταντίνος Χακάς είναι ένας από τους ασθενείς στην Ελλάδα που νόσησαν βαριά, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα έχασε 10 κιλά, ενώ σε παρακέντηση που έγινε, εντοπίστηκε μηνιγγίτιδα.

Μιλώντας στο OPEN εξήγησε πως τον τσίμπησε κουνούπι κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Αρτέμιδα, ενώ χρειάστηκαν αρκετές μέρες μέχρι οι γιατροί να διαπιστώσουν από τι πάσχει.

«Είναι απίστευτο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πέρασα. Όλα ξεκίνησαν μέσα Ιουνίου. Εμείς έχουμε ένα εξοχικό στην Αρτέμιδα, απέναντι από το γήπεδο. Εγώ έχω και ένα χόμπι, το ψάρεμα, που ασχολούμαι αρκετά. Δεν μπορώ να μάθω το σημείο που με τσίμπησε το κουνούπι, αλλά μετά από 2-3 μέρες άρχισα να αισθάνομαι πράγματα που δεν μου είχαν ξανασυμβεί. Άρχισα να αισθάνομαι έντονη ατονία στο σώμα μου, δεν μπορούσα να περπατήσω, είχα υπνηλία και έναν πόνο στην κοιλιά», είπε χαρακτηριστικά.

«Πέρασαν 2-3 μέρες και πήγαμε στο κέντρο υγείας της Ραφήνας να μάθουμε τι είναι. Μας είπαν ότι κυκλοφορούσε γαστρεντερίτιδα και ενδεχομένως αυτός να ήταν ένας λόγος. Μου έδωσαν αγωγή και κάποια δίαιτα και φύγαμε. Στην Αθήνα πλέον στο σπίτι μας, μετά από λίγες μέρες, ενώ είχα μια συνομιλία με τη γυναίκα μου, άρχισε να βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι αυτά που της έλεγα δεν ήταν ορθά, δεν μπορούσα να ολοκληρώσω μια πρόταση, έλεγα ασυναρτησίες», είπε στο OPEN.

«Πήρε το 166 και με έναν γιατρό που είπε άμεσα στο νοσοκομείο. Πήγαμε στο νοσοκομείο, ξεκίνησαν οι εξετάσεις και άμεσα για παρακέντηση. Η παρακέντηση έδειξε την μηνιγγίτιδα που δεν είχα εμφανίσει ποτέ ξανά. Πέρασα οκτώ μέρες στο νοσοκομείο και φάνηκε ότι προέρχεται από το κουνούπι του Δυτικού Νείλου. Η ασθένεια που είχα ήταν τρομερή, δεν μπορούσα να σηκωθώ ή να φάω. Ό,τι φαγητό μου έδιναν, μύριζε. Δεν μπορούσα να έχω επαφή με άλλους ανθρώπους κτλ. Δεν νιώθω ότι έχω τις ίδιες δυνάμεις που είχα πριν. Έχασα 10 κιλά», είπε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Χακάς.