Συναγερμός σήμανε στον Μαραθώνα, όταν δύο αδερφάκια δέχθηκαν επίθεση από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα αγοράκι περίπου 18 μηνών και το μεγαλύτερο αδερφάκι του, ηλικίας περίπου 14 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το μικρότερο παιδί έπαιζε στην αυλή του σπιτιού και, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δέχθηκε δάγκωμα από την οχιά.

Το μεγαλύτερο παιδί, στην προσπάθειά του να απομακρύνει το μικρότερο αδερφάκι από το φίδι, φέρεται να πλησίασε και δέχθηκε και εκείνο δάγκωμα.

Στην εντατική το μικρότερο παιδί – Του χορηγήθηκε αντίδοτο

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από συγγενικά τους πρόσωπα. Το 18 μηνών αγοράκι, το οποίο φαίνεται να έχει υποστεί πιο σοβαρή επίδραση από το δάγκωμα της οχιάς, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι γιατροί του χορήγησαν το απαραίτητο αντίδοτο.

Το μεγαλύτερο αδερφάκι νοσηλεύεται επίσης και παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Παρά την περιπέτεια που έζησαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό και εξελίσσεται.