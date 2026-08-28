Οι Αιγές δεν είναι απλώς ένας τόπος μεγάλης ιστορικής σημασίας. Είναι ένας τόπος που μας υπενθυμίζει ότι οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από αποφάσεις, σχέδιο και πίστη στις δυνατότητές μας.

του Ηλία Ηλιόπουλου, Προέδρου ΔΕΕΠ ΝΔ Ημαθίας & Μέλους Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ημαθίας

Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο στοίχημα για την Ημαθία σήμερα: να αποφασίσουμε τι τόπο θέλουμε να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά και, κυρίως, τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για να τον δημιουργήσουμε.

Η Ημαθία διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ισχυρή αγροτική παραγωγή, μεταποίηση, εξαγωγικές επιχειρήσεις, γεωγραφική θέση, πολιτιστικό πλούτο, τουριστικές δυνατότητες και, πάνω απ’ όλα, ανθρώπους με γνώση, εργατικότητα και φιλοδοξία.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι ότι μας λείπουν οι δυνατότητες. Το ζητούμενο είναι να τις μετατρέψουμε σε πραγματική αναπτυξιακή δύναμη.

Και αυτό απαιτεί πρώτα απ’ όλα συντονισμό.

Πολιτεία, Περιφέρεια, Δήμοι, Επιμελητήριο, επιχειρήσεις, παραγωγικός κόσμος, επιστημονική κοινότητα και κοινωνικοί φορείς πρέπει να αποκτήσουμε κοινό προσανατολισμό. Τα μεγάλα προβλήματα της Ημαθίας δεν ανήκουν σε έναν Δήμο, σε έναν κλάδο ή σε έναν φορέα. Είναι κοινά και κοινή πρέπει να είναι και η απάντησή μας.

Αυτή ακριβώς μπορεί να είναι η πραγματική αξία του Αναπτυξιακού Φόρουμ Αιγών. Να μην αποτελέσει ακόμη μία ημερίδα, αλλά να εξελιχθεί σε έναν μόνιμο θεσμό που θα καταγράφει ανάγκες, θα διαμορφώνει προτάσεις, θα διεκδικεί λύσεις και, κυρίως, θα μετρά αποτελέσματα.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Ημαθίας πρέπει να κινηθεί σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Πρώτον, υποδομές και περιφερειακή ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνδεσιμότητα, σύγχρονους μεταφορικούς άξονες, αποτελεσματικότερα logistics και έργα που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής.

Δεύτερον, οικονομία, επενδύσεις και εξωστρέφεια. Η Ημαθία γνωρίζει να παράγει και να εξάγει. Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργούμε ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, επενδύοντας στην ποιότητα, στην τεχνογνωσία και στην ισχυρή ταυτότητα των προϊόντων μας.

Τρίτον, τουρισμός και πολιτισμός. Ένας τόπος που διαθέτει τις Αιγές, τη Βεργίνα, τη Μίεζα, το Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια, καθώς και δύο χιονοδρομικά κέντρα, τα 3-5 Πηγάδια στη Νάουσα, το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου στη Βέροια και ισχυρή γαστρονομική ταυτότητα δεν μπορεί να αποτελεί απλώς μια στάση. Η Ημαθία έχει τη δυνατότητα να συνδέσει τον αρχαιολογικό και πολιτιστικό τουρισμό με τον θρησκευτικό, τον ορεινό και τον χειμερινό τουρισμό και να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον επισκέπτη. Μπορεί και πρέπει να γίνει προορισμός.

Τέταρτον, ενέργεια και πράσινη μετάβαση. Η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως υποχρέωση, αλλά ως ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, τους αγρότες, τους Δήμους και τα νοικοκυριά.

Όλα αυτά, όμως, καταλήγουν σε ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί ένας νέος άνθρωπος να φανταστεί το μέλλον του στην Ημαθία; Να σπουδάσει και να επιστρέψει. Να βρει μια καλή δουλειά. Να δημιουργήσει μια επιχείρηση. Να κάνει οικογένεια. Να αισθανθεί ότι δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει τον τόπο του για να προοδεύσει.

Αν μπορέσουμε να απαντήσουμε θετικά σε αυτό το ερώτημα, τότε θα έχουμε πετύχει κάτι πραγματικά σημαντικό.

Γιατί ανάπτυξη δεν είναι μόνο οι αριθμοί, οι επενδύσεις και τα έργα. Ανάπτυξη είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να κοιτάζει τον τόπο του και να βλέπει μέλλον.

Η Ημαθία δεν χρειάζεται άλλες αποσπασματικές προσπάθειες. Χρειάζεται κοινό σχέδιο, συγκεκριμένους στόχους, διεκδίκηση και λογοδοσία.

Οι σοβαροί τόποι δεν αφήνουν το μέλλον τους στην τύχη. Το σχεδιάζουν, το διεκδικούν και το χτίζουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Με σχέδιο. Με ενότητα. Με αυτοπεποίθηση.

Για μια Ημαθία που δεν θα συνεχίσει να ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά θα τις δημιουργεί.