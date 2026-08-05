Άνοιξε σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», μέσω του οποίου χιλιάδες πολίτες μπορούν να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους. Η πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων.

Πότε μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από τις 10 έως και τις 21 Αυγούστου, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκπνέει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με δύο τρόπους:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τι αλλάζει στο πρόγραμμα

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Τουρισμού, το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» εντάσσεται στη στρατηγική για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας τόσο σε διαφορετικές περιοχές της χώρας όσο και σε περιόδους εκτός της υψηλής τουριστικής σεζόν, συμβάλλοντας παράλληλα στην περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού διατίθεται για διακοπές που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσά επιδότησης για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν κατά τους χειμερινούς και ενδιάμεσους μήνες.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αποκτά εντονότερο κοινωνικό χαρακτήρα, με βασικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού.

Αυξημένα εισοδηματικά όρια και περισσότερες παροχές

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Ειδικότερα, για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 στις 21.000 ευρώ. Για τους έγγαμους χωρίς τέκνα, το αντίστοιχο όριο ανεβαίνει από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί στις μονογονεϊκές οικογένειες και στις οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα τέκνα, χωρίς να τίθεται ανώτατο όριο εισοδήματος. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων.

Επιπλέον, όσοι κληρωθούν και ανήκουν σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα θα λάβουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για ΑμεΑ

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα προβλέπει ότι τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%), καθώς και οι οικογένειες που έχουν τέκνα με αναπηρία, θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς να ισχύει οποιοδήποτε εισοδηματικό κριτήριο.

Δύο φάσεις υλοποίησης

Η εφαρμογή του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Κατά τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα προκύψουν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, δηλαδή της κλήρωσης που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο του 2026.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο Γραφείο Υποστήριξης, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00, στο τηλέφωνο 210 2150231.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.