Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πύλο έπειτα από τον εντοπισμό ανθρώπινου κρανίου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νήσο Σφακτηρία, το οποίο βρέθηκε από ψαροντουφεκά αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας που έκανε ψαροντούφεκο αντιλήφθηκε το μακάβριο εύρημα στον βυθό και ειδοποίησε αμέσως το Λιμεναρχείο Πύλου. Λίγο αργότερα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στην περισυλλογή του κρανίου.

Ακολούθησαν έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν άλλα ανθρώπινα οστά ή μέλη. Οι Αρχές βρήκαν μόνο το ανθρώπινο κρανίο.

Το εύρημα θα μεταφερθεί στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, όπου θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη σχετική προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πύλου.