Θρίλερ εκτυλίσσεται στην θαλάσσια περιοχή της Σύμης, καθώς αγνοούνται έξι αλλοδαποί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Λιμενικού, με πλωτά μέσα της Ακτοφυλακής και από αέρος με ένα Super Puma.

Σημειώνεται ότι το ιστιοπλοϊκό εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίας Σέσκλι,

Σε αυτό επέβαιναν 8 συνολικά αλλοδαποί, με τους δύο να βγαίνουν μόνοι τους στην ακτή χρησιμοποιώντας ίδια μέσα.