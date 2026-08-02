Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ το Λιμενικό Σώμα έχει τεθεί σε ενισχυμένη ετοιμότητα. Πρόσθετα μέτρα τάξης και κυκλοφορίας έχουν ληφθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής επιβίβαση των ταξιδιωτών και των οχημάτων στα πλοία.

Περισσότεροι από 61.000 επιβάτες αναχώρησαν το Σάββατο

Χθες, Σάββατο 1η Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων, με 29.966 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η κίνηση και στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, όπου πραγματοποιήθηκαν 57 δρομολόγια και ταξίδεψαν 11.586 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας εκτελέστηκαν 15 δρομολόγια, με 11.324 επιβάτες να αναχωρούν κυρίως για τις Κυκλάδες, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με συνολικά 8.976 επιβάτες.

Συνολικά, 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μία ημέρα από τα τέσσερα βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της Αττικής, επιβεβαιώνοντας ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου αποτελεί μία από τις κορυφαίες περιόδους της θερινής εξόδου.

Αυξημένη κίνηση και σήμερα

Μεγάλος αριθμός αναχωρήσεων έχει προγραμματιστεί και για σήμερα. Από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται συνολικά 55 αναχωρήσεις, από τις οποίες οι 31 θα πραγματοποιηθούν με ταχύπλοα και οι 24 με συμβατικά πλοία.

Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 13 απόπλοι πλοίων.

Νωρίτερα στα λιμάνια οι επιβάτες

Οι λιμενικές αρχές καλούν τους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια και να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του Λιμενικού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους ταξιδεύουν με τα οχήματά τους, καθώς η αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από τις λιμενικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις.