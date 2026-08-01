Τη ζωή του έχασε ένας 20χρονος υπήκοος Ιταλίας, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του τις πρωινές ώρες σήμερα από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κλωτζάνη», στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο 20χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.