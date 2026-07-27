Την καθιερωμένη του «καλημέρα» λέει ο Αρκάς στους διαδικτυακούς του φίλους, με ένα νέο χιουμοριστικό σκίτσο, αυτή τη φορά αφιερωμένο στην αγαπημένη πρωινή συνήθεια εκατομμυρίων ανθρώπων: τον καφέ.

Με το χαρακτηριστικό σατιρικό του ύφος, ο γνωστός σκιτσογράφος παρουσιάζει δύο κούπες με διαφορετικά μηνύματα, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε όσους απολαμβάνουν τις διακοπές τους και σε εκείνους που συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά τους.

Η μία κούπα είναι ο «Καφές της Κόλασης» και απευθύνεται σε όσους έχουν επιστρέψει ή παραμένουν στη δουλειά. Η άλλη, ο «Καφές του Παραδείσου», είναι αφιερωμένη στους αδειούχους, που απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης χωρίς το άγχος του πρωινού ξυπνήματος για εργασία.

Με μια απλή αλλά εύστοχη ιδέα, ο Αρκάς αποτυπώνει για ακόμη μία φορά με χιούμορ τις δύο διαφορετικές πλευρές της καθημερινότητας: εκείνων που ξεκουράζονται και εκείνων που… μετρούν τις μέρες μέχρι την επόμενη άδεια.