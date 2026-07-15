Νέα τραγωδία σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε κοντά στην Κρήτη, καθώς ένας 79χρονος Βρετανός επιβάτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα και, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να σωθεί, κατέληξε στο νοσοκομείο.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον άνδρα παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Ωστόσο, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης.



Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το κρουαζιερόπλοιο έπλεε ανοιχτά της Κρήτης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να καταπλεύσει σε λιμάνι του νησιού, όπως ανέφεραν οι τοπικές λιμενικές Αρχές.



Την προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του 79χρονου έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια.



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο Βρετανός ταξίδευε μόνος του ή συνοδευόταν από συγγενικά του πρόσωπα.



Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στην Daily Mail:

«Παρέχουμε υποστήριξη στην οικογένεια του Βρετανού υπηκόου που πέθανε στην Ελλάδα και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές».



Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο ακόμη ενός Βρετανού επιβάτη σε κρουαζιερόπλοιο που βρισκόταν στην Κέρκυρα. Ο 67χρονος έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν σε πλοίο με σημαία Μάλτας, το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι του νησιού.



Τα δύο περιστατικά στην Ελλάδα σημειώθηκαν περίπου δύο μήνες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του καπετάνιου κρουαζιερόπλοιου, στη διάρκεια 19ήμερου ταξιδιού στην Ασία.



Τον Μάιο, οι επιβάτες του Diamond Princess, της εταιρείας Princess Cruises, ενημερώθηκαν μέσω επιστολής για τον ξαφνικό θάνατο του πλοιάρχου Μικέλε Μπαρτολομέι.



Ο 52χρονος, ο οποίος ζούσε στον Καναδά, υπέστη επείγον ιατρικό περιστατικό ενώ το πλοίο ήταν ελλιμενισμένο στο Κιλούνγκ της Ταϊβάν.



Πριν από την επίσημη ενημέρωση των επιβατών, από τα μεγάφωνα του πλοίου είχε μεταδοθεί ανακοίνωση με την οποία καλούνταν η ιατρική ομάδα να ανταποκριθεί σε έκτακτο περιστατικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Crew Center.



Το μήνυμα προκάλεσε αναστάτωση στους ταξιδιώτες, οι οποίοι στη συνέχεια πληροφορήθηκαν ότι το περιστατικό αφορούσε τον ίδιο τον πλοίαρχο.



Σύμφωνα με τους New York Times, τα κρουαζιερόπλοια διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους νεκροθαλάμους για τη φύλαξη σορών σε περίπτωση θανάτου εν πλω.



Οι χώροι αυτοί βρίσκονται συνήθως στα χαμηλότερα καταστρώματα, είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και μπορούν να φιλοξενήσουν από δύο έως δέκα σορούς.