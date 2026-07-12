Ασθενής σεισμική δόνηση καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/7) στη Μεσσηνία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για προβλήματα ή ζημιές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Αρφαρών.

Όπως αναφέρει το ίδιο Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε ώστε ο σεισμός να γίνει αισθητός σε περιοχές της Μεσσηνίας.