Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που σημειώθηκε στην Ελαφόνησο, όταν καταγράφηκε σε βίντεο να πέφτει στη θάλασσα και να ανεβαίνει στο φέρι μποτ από τον καταπέλτη, έδωσε ο πλοιοκτήτης του πλοίου, μιλώντας στην εκπομπή «Live News».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ενήργησε αυθόρμητα προκειμένου να βοηθήσει στην αποκατάσταση της βλάβης, παραδέχεται ωστόσο ότι η απόφασή του ήταν λανθασμένη, ενώ επιμένει πως σε καμία στιγμή δεν υπήρξε σοβαρός κίνδυνος ούτε για τους επιβάτες ούτε για την ασφάλεια του πλοίου.

«Περίμενα λίγα λεπτά και μετά βούτηξα»

Περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν, ανέφερε ότι το πλοίο είχε ήδη πλησιάσει τον προβλήτα με ανοιχτό τον καταπέλτη, όταν αντιλήφθηκε πως υπήρχε τεχνικό πρόβλημα που δεν επέτρεπε την ασφαλή πρόσδεση.

«Ο καταπέλτης ήταν ήδη ανοιχτός. Το πλοίο βρισκόταν ένα με δύο μέτρα πριν ακουμπήσει στον προβλήτα και κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Περίμενα δύο με τρία λεπτά για να δω αν θα αποκατασταθεί η βλάβη. Όταν είδα ότι το πλοίο είχε απομακρυνθεί περίπου 20 μέτρα και δεν υπήρχε λύση, βούτηξα ενστικτωδώς», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον πλοιοκτήτη, αφού ανέβηκε στο φέρι μποτ με τη βοήθεια μέλους του πληρώματος, κατευθύνθηκε μαζί με τον μηχανικό στο μηχανοστάσιο, όπου εντόπισαν άμεσα το πρόβλημα.

Όπως εξήγησε, είχε χαλαρώσει ένας σφιγκτήρας που συγκρατούσε τη ντίζα των χειρισμών της μηχανής και η αποκατάσταση έγινε προσωρινά με δύο ενισχυμένα δεματικά (tie wrap), ώστε το πλοίο να μπορέσει να προσεγγίσει με ασφάλεια το λιμάνι. «Η κύρια μηχανή δεν είχε καμία βλάβη. Ενισχύσαμε το συγκεκριμένο εξάρτημα, κάναμε δοκιμή και όλα λειτούργησαν κανονικά. Άκουσα να γίνεται λόγος για καθυστέρηση 45 λεπτών, όμως η συνολική διαδικασία δεν ξεπέρασε τα 15 λεπτά», υποστήριξε.

«Δεν ήταν ακυβέρνητο το πλοίο»

Ο πλοιοκτήτης απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το φέρι μποτ είχε καταστεί ακυβέρνητο, διευκρινίζοντας ότι ο όρος χρησιμοποιείται μόνο όταν ένα πλοίο έχει χάσει τόσο την πρόωση όσο και τη δυνατότητα πηδαλιουχίας.

Όπως ανέφερε, το πλήρωμα είχε ακινητοποιήσει το πλοίο για λόγους ασφαλείας μέχρι να διαπιστωθεί η αιτία της δυσλειτουργίας.

«Είδα ότι ο καπετάνιος είχε δώσει εντολή για κράτει στις μηχανές. Το πλοίο ήταν ακινητοποιημένο και γι’ αυτό αποφάσισα να βουτήξω και να ζητήσω να με ανεβάσουν πάνω. Δεν επρόκειτο για σοβαρή βλάβη ούτε για ακυβέρνητο πλοίο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η επιλογή του να πέσει στη θάλασσα δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Όπως τόνισε, η πολυετής εμπειρία του ως πλοίαρχος τον οδήγησε να αντιδράσει αυθόρμητα, καθώς υπήρξε κυβερνήτης του συγκεκριμένου πλοίου επί μία δεκαετία.

«Είμαι εν ενεργεία πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού και υπήρξα καπετάνιος του συγκεκριμένου πλοίου για δέκα χρόνια. Γνωρίζω πολύ καλά το πλοίο και λειτούργησα καθαρά ενστικτωδώς για να βοηθήσω ώστε να λυθεί γρήγορα το πρόβλημα. Στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν λάθος η ενέργειά μου», δήλωσε.