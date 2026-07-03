Σε μια ιστορική απόφαση που αλλάζει τις ισορροπίες στο μέτωπο της Ανατολικής Ευρώπης προχωρά το ΝΑΤΟ, καθώς τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας ετοιμάζονται να σφραγίσουν ένα θηριώδες πακέτο στήριξης προς το Κίεβο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και το προσχέδιο της διακήρυξης, κατά τη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα την ερχόμενη εβδομάδα, θα επισημοποιηθεί η δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026, ενώ ένα σχεδόν ισόποσο πακέτο έχει ήδη δρομολογηθεί και για το 2027.



Πράσινο φως από τις Βρυξέλλες



Οι πρεσβευτές των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας άναψαν σήμερα το πράσινο φως εγκρίνοντας το τελικό κείμενο στις Βρυξέλλες, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη στήριξη της Δύσης.



Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα δεσμευτούν για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ (80 δισεκατομμύρια δολάρια) για το 2026 και ποσό σε «τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα» υποστήριξης το 2027, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης, που χρειάζεται την τελική έγκριση από τους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής.



Αυτό σημαίνει ότι η στρατιωτική βοήθεια θα ανέλθει σε περίοδο δύο ετών σε περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια ευρώ – για στρατιωτικό εξοπλισμό, υποστήριξη και εκπαίδευση.



Ωστόσο, το ποσό περιλαμβάνει τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να χορηγήσει στην Ουκρανία το 2026 και το 2027, δηλαδή ποσό ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για κάθε έτος.



Το μερίδιο της στρατιωτικής βοήθειας για το οποίο δεσμεύονται οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς ανέρχεται επομένως σε περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 και για το επόμενο έτος, τόνισαν επίσης πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.



Παράλληλα, σύμφωνα το κείμενο, οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να επιβεβαιώσουν την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στη συλλογική άμυνα βάσει του Άρθρου 5 της Συμμαχίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.