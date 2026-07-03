Ο 23χρονος Γιώργος Δασκαλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης αποτελεί ένα σπάνιο και συγκινητικό παράδειγμα δύναμης, θέλησης και αγάπης για τη ζωή. Παρά την ολική τύφλωση, κατάφερε να γίνει πιστοποιημένος δύτης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας σε μικρούς και μεγάλους.

Ο νεαρός Κρητικός ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την κατάδυση μέσω του Συνδέσμου Τυφλών Κρήτης, όταν κλήθηκε να συμμετάσχει σε ένα δοκιμαστικό μάθημα σε εκδήλωση στα Χανιά. Εκείνη η πρώτη εμπειρία ήταν αρκετή για να του ανοίξει έναν νέο κόσμο.

«Τρελαίνομαι για τη θάλασσα»

Μιλώντας στο Zarpa Radio 89,6, ο Γιώργος περιέγραψε πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή του με την κατάδυση.

Όπως είπε, όλα άρχισαν όταν η εκπαιδεύτριά του, Κάλλι Ρουμελιώτου, επικοινώνησε με τον Σύλλογο Τυφλών, ζητώντας ένα μέλος για να συμμετάσχει σε εκδήλωση στα Χανιά με κατάδυση σε πισίνα σχολείου.

«Έχω τρέλα με τη θάλασσα, μου αρέσει πολύ και επειδή μου αρέσει ήθελα να πάω να συμμετάσχω σε αυτό το event», ανέφερε.

Η εμπειρία στην πισίνα τον ενθουσίασε τόσο πολύ, ώστε αποφάσισε να συνεχίσει, να πάρει πτυχίο και να βγει στη θάλασσα.

«Όλη αυτή η εμπειρία μέσα στην πισίνα την πρώτη φορά μου άρεσε πάρα πολύ. Τα συναισθήματα που είχα ακόμα και τώρα δεν μπορώ να τα περιγράψω, παρ’ όλα αυτά τα ίδια έχω και στη θάλασσα. Νιώθω μια απερίγραπτη χαρά μέσα στο νερό, μια απερίγραπτη γαλήνη, μια ηρεμία που δεν μπορείς να τη βρεις έξω πουθενά», είπε.

Έχασε την όρασή του σε ηλικία 2,5 ετών

Ο Γιώργος Δασκαλάκης έχει ολική τύφλωση, η οποία προέκυψε μετά από περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε όταν ήταν μόλις 2,5 ετών.

Αυτό όμως δεν στάθηκε εμπόδιο στα όνειρά του. Αντίθετα, όπως δείχνει η πορεία του, η θέληση και η αγάπη του για τη θάλασσα τον οδήγησαν να δοκιμάσει κάτι που λίγοι θα τολμούσαν.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι στην αρχή δεν πίστευε πως θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την πιστοποίηση.

«Δεν πίστευα ότι μπορώ να το κάνω, να πάρω πτυχίο, να προχωρήσω εδώ που έχω φτάσει», είπε.

Σήμερα, όμως, όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά θέλει να συνεχίσει και να πάρει και το επόμενο πτυχίο.

«Όταν θέλεις κάτι πολύ, δεν μπορείς να δυσκολευτείς κάπου»

Ο 23χρονος τονίζει ότι δεν αντιμετώπισε ανυπέρβλητες δυσκολίες στην πορεία του.

«Δεν είχα κανένα πρόβλημα από την αρχή. Ήταν για μένα όλα μια νέα πορεία που ακολούθησα με πείσμα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν δυσκολεύτηκα κάπου ούτε πρακτικά ούτε θεωρητικά πουθενά. Όταν θέλεις κάτι πολύ, δεν μπορείς να δυσκολευτείς κάπου», ανέφερε.

Ο Γιώργος προτρέπει και άλλα νέα παιδιά να δοκιμάσουν την κατάδυση, λέγοντας ότι πρόκειται για μια εμπειρία που μπορεί να γεμίσει έναν άνθρωπο χαρά και ικανοποίηση.

«Θέλω να πω στα παιδιά τα νέα, ότι αυτό είναι κάτι που αν το κάνουν θα μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Είναι κάτι που εγώ που το έκανα νιώθω φανταστικά αυτή τη στιγμή και θέλω να προχωρήσω να πάρω και το επόμενο πτυχίο», σημείωσε.

Η στήριξη των γιατρών

Πριν προχωρήσει στην κατάδυση, ο Γιώργος είχε και τη σύμφωνη γνώμη των γιατρών του.

Όπως είπε, όλοι τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι η δραστηριότητα μπορεί να του κάνει καλό.

«Όλοι μου είπαν ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ίσα ίσα μου είπαν ότι θα μου κάνει καλό και τους άρεσε που τους είπα ότι θα κάνω κάτι δύσκολο, δεν το ακούς και συχνά, είναι πολύ σπάνιο», ανέφερε.

«Όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα»

Το μήνυμα του 23χρονου είναι απλό αλλά βαθιά ανθρώπινο: η ζωή δεν πρέπει να σταματά στις δυσκολίες.

«Ένα παιδί ή έναν άνθρωπο τον θαυμάζουμε γενικά για κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, όλοι. Ξεκινήστε να κάνετε πράγματα για σας, για τον εαυτό σας, γιατί ο κόσμος είναι μεγάλος και όλα μπορούν να γίνουν. Να βγαίνετε έξω, να περνάτε τη ζωή σας. Η ζωή προχωράει και καλό είναι να μην κολλάμε σε ένα σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

Η εκπαιδεύτριά του: «Η κατάδυση είναι για όλους, με τις σωστές προϋποθέσεις»

Η εκπαιδεύτρια κατάδυσης Κάλλι Ρουμελιώτου, η οποία καθοδήγησε τον Γιώργο, εξήγησε στο Zarpa Radio 89,6 ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν σε καταδυτικά προγράμματα, αρκεί να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Όπως ανέφερε, για να ξεκινήσει κάποιος χρειάζονται τρία «ναι»: του εκπαιδευτή, του ίδιου του δύτη και του γιατρού.

«Τα πράγματα δεν είναι μόνο μαύρα. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ανεξαρτήτως σωματικής κατάστασης ή αναπηρίας και η κατάδυση είναι ένα από αυτά», είπε.

Η ίδια εξήγησε ότι ο Γιώργος πιστοποιήθηκε με το πρώτο αναγνωρισμένο πτυχίο, το Open Water, που του επιτρέπει να βουτά μέχρι τα 18 μέτρα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες λόγω της αναπηρίας του.

Η διαδικασία, όπως ανέφερε, περιλαμβάνει συνήθως 4 με 5 καταδυτικές ημέρες και ένα μεγάλο κομμάτι θεωρίας πριν από την είσοδο στο νερό.

Πώς γίνεται η κατάδυση για άτομα με αναπηρία

Σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια, τα άτομα με αναπηρία κάνουν τις ίδιες βασικές δεξιότητες με τους δύτες χωρίς αναπηρία, με προσαρμογές όπου χρειάζεται.

Ο αριθμός των δυτών που συνοδεύουν ένα άτομο με αναπηρία εξαρτάται από την κατάσταση και τις ανάγκες του.

Για τον Γιώργο, η κ. Ρουμελιώτου σημείωσε ότι δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται πάντα εκπαιδευτής δίπλα του, όμως χρειάζεται να βουτά με δύτες που γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν έναν δύτη με αναπηρία.

Όπως είπε, υπάρχει και σχετική εκπαίδευση για δύτες που θέλουν να μάθουν πώς να βουτούν ως ζευγάρι με άτομο με αναπηρία.

«Το θεωρώ φοβερό σχολείο γιατί μαθαίνει πολλά πράγματα για τον εαυτό σου, το σώμα σου και την κατάδυση», ανέφερε.

Ένα σπάνιο παράδειγμα στην Κρήτη

Η εκπαιδεύτρια σημείωσε ότι, σε σχέση με την τύφλωση, δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλο άτομο στην Κρήτη που να έχει πιστοποιηθεί ως δύτης.

Υπάρχουν άτομα με αναπηρία που ασχολούνται με την κατάδυση, όμως η περίπτωση του Γιώργου είναι ιδιαίτερη.

Ο 23χρονος από το Ηράκλειο αποτελεί πλέον ένα δυνατό παράδειγμα για όλους: ότι τα όρια συχνά είναι πιο μακριά από όσο νομίζουμε και ότι η αγάπη για τη ζωή μπορεί να ανοίξει δρόμους ακόμη και εκεί όπου φαίνεται πως υπάρχουν εμπόδια.