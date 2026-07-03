Ο Γιάννης Βρούτσης, βρέθηκε σήμερα στην Πάτμο, όπου ανακοίνωσε έργα που ξεπερνούν τα έξι εκατομμύρια ευρώ.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανέφερε ότι θα εγκατασταθεί νέος χλοοτάπητας στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου Πάτμου, ενώ θα ανεγερθεί κλειστός πολυχώρος στο νησί.

Επίσης, στην Πάτμο βρέθηκαν και οι Πύρρος Δήμας, Φραγκίσκος Αλβέρτης και Παναγιώτης Καλαϊτζής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γιάννη Βρούτση:

«Στην όμορφη Πάτμο βρέθηκα σήμερα, για τα σημαντικά αθλητικά έργα που υλοποιούμε το νησί της Αποκάλυψης!

Μαζί με τον συνάδελφό μου στη Βουλή, Γιάννη Παππά, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Πάτμου, Νικήτα Τσαμπαλάκη, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την παραγωγική συνεργασία, συναντηθήκαμε με τα αθλητικά σωματεία και τους φορείς, συζητώντας για τις ανάγκες σε αθλητικές υποδομές και τις προτεραιότητες.

Ανακοίνωσα την προμήθεια και εγκατάσταση νέου συνθετικού χλοοτάπητα, καθώς και αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού, για το γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου Πάτμου, έργο προϋπολογισμού 700.000€, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεισφέρει με 1 εκατ.€, υλοποιούμε στον Δήμο Πάτμου ακόμα δύο σπουδαία αθλητικά έργα (δημιουργία ανοικτού αθλητικού κέντρου και ανέγερση κλειστού πολυχώρου) και η συνολική χρηματοδότηση όλων αυτών ανέρχεται σε 6.045.000€

Την ίδια ώρα, σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου προχωρούν κι άλλες σημαντικές παρεμβάσεις (στους Δήμους Αστυπάλαιας, Καλυμνίων και Λέρου), που ανεβάζουν τις συγκεκριμένες αθλητικές δαπάνες σε 7.688.090€.

Μεγάλη τιμή που βρίσκονται μαζί μου: ο τετράκις Ολυμπιονίκης μας, ο αξεπέραστος Πύρρος Δήμας, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και πέντε φορές Πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό, Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής και δύο φορές Πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό, Γιώργος Καλαϊτζής.

Η παρουσία μεγάλων μορφών του αθλητισμού μας στην Πάτμο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στα παιδιά του νησιού: ότι ο αθλητισμός εμπνέει, ενώνει και ανοίγει δρόμους.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και επιμονή να στηρίζουμε έργα αθλητισμού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Για εμάς, ειδικά η νησιωτική Ελλάδα, δεν είναι στην άκρη του χάρτη. Είναι στην πρώτη γραμμή των πολιτικών μας.

Κανένα νησί, καμία περιοχή, κανένα παιδί εκτός αθλητικού χάρτη!».