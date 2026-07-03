Νέα ένταση ξέσπασε στις σχέσεις Ισραήλ – Τουρκίας, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για το Ισραήλ, τις οποίες ο Ισραηλινός ομόλογός του Γκίντεον Σάαρ χαρακτήρισε «εμετικές» και «σαφή υποκίνηση σε γενοκτονία».

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών ανήρτησε αργά χθες στο X βίντεο με αγγλική μετάφραση αποσπάσματος συνέντευξης του Χακάν Φιντάν στο CNN Türk, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της Άγκυρας.

Στη συνέντευξή του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η πολιτική και η νοοτροπία του Ισραήλ έχουν μετατραπεί σε «βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει».

Σύμφωνα με τη μετάφραση που δημοσιοποίησε η ισραηλινή πλευρά, ο Φιντάν περιέγραψε επίσης το Ισραήλ ως ένα από τα «κοινά προβλήματα της ανθρωπότητας», καλώντας τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση εναντίον του.

Σάαρ: «Κλασική γλώσσα των μεγαλύτερων τυράννων της Ιστορίας»

Ο Γκίντεον Σάαρ αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών δεν στρέφονται απλώς κατά της πολιτικής του Ισραήλ, αλλά συνιστούν απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού.

«Η απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού και η απεικόνισή του ως “δυσβάστακτου βάρους” είναι η κλασική γλώσσα των μεγαλύτερων τυράννων της Ιστορίας», έγραψε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις δηλώσεις «εμετικές» και υποστήριξε ότι αποτελούν «σαφή υποκίνηση σε γενοκτονία».

Παράλληλα, κάλεσε τον «πεφωτισμένο κόσμο», αλλά και τους συμμάχους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, να καταδικάσουν απερίφραστα αυτό που χαρακτήρισε «ρητή έκκληση για την καταστροφή του Ισραήλ».

Στο φόντο η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ

Η νέα διπλωματική σύγκρουση έρχεται στον απόηχο της επίσημης αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, μια κίνηση που προκάλεσε οργή στην Άγκυρα.

Η Τουρκία ιστορικά αρνείται τον όρο «γενοκτονία» και μιλά μόνο για «συγκεκριμένα γεγονότα του 1915», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολεμικές απώλειες και αμοιβαίες βιαιότητες στην περίοδο της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η ισραηλινή αναγνώριση ερμηνεύθηκε από την τουρκική κυβέρνηση ως πολιτική πράξη αντιποίνων και ως προσπάθεια αντιπερισπασμού απέναντι στις διεθνείς πιέσεις που δέχεται το Ισραήλ για τη στάση του στη Γάζα.

Ερντογάν: Το Ισραήλ επιχειρεί να καλύψει τα δικά του εγκλήματα

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να «καλύψει τα δικά του εγκλήματα» και να πλήξει την Τουρκία με, όπως είπε, συκοφαντίες.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν παρουσίασε την ισραηλινή κίνηση ως πολιτικά υποκινούμενη, συνδέοντάς την με την αντιπαράθεση Άγκυρας – Τελ Αβίβ για τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή.

Η τουρκική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων ως εργαλείο πίεσης, επειδή η Άγκυρα ασκεί σκληρή κριτική στις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, με τον πόλεμο στη Γάζα να λειτουργεί ως καταλύτης για την πλήρη αποδόμηση της διμερούς προσέγγισης που είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν. Η δημόσια αντιπαράθεση Σάαρ – Φιντάν δείχνει ότι η σύγκρουση έχει πλέον περάσει σε νέο επίπεδο, με βαριές κατηγορίες και από τις δύο πλευρές.