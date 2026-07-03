Σε συμφωνία με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ήρθε ο Άγγελος Ποστέκογλου.
O Ελληνοαυστραλός τεχνικός ο οποίος ήταν στα φαβορί για τον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας, τελικά σήμερα συμφώνησε να αντικαταστήσει τον Ζόρζε Ζέσους στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου από την Σαουδική Αραβία.
Ο Ποστέκογλου ήταν ελεύθερος τους τελευταίους εννέα μήνες, όταν και είχε απομακρυνθεί από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ.
فصلً جديد ..— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 3, 2026
السيد آنج بوستيكوجلو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️
وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين 💛
تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/crIghoUoEQ