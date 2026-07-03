Σε συμφωνία με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ήρθε ο Άγγελος Ποστέκογλου.

O Ελληνοαυστραλός τεχνικός ο οποίος ήταν στα φαβορί για τον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας, τελικά σήμερα συμφώνησε να αντικαταστήσει τον Ζόρζε Ζέσους στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου από την Σαουδική Αραβία.

Ο Ποστέκογλου ήταν ελεύθερος τους τελευταίους εννέα μήνες, όταν και είχε απομακρυνθεί από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ.