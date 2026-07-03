Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 58χρονος ιδιοκτήτης ακινήτου στο Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026 ενώπιον της ανακρίτριας στο Ηράκλειο, μετά την προθεσμία που είχε λάβει.

Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Η καταγγελία της μητέρας

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου.

Ο 58χρονος, ο οποίος είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας όπου διαμένει η οικογένεια, φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο διαμέρισμα ενώ η μητέρα απουσίαζε.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι με την πράξη αυτή τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο η ζωή του παιδιού.

Αναβαθμίστηκε η δίωξη

Αρχικά, σε βάρος του 58χρονου είχαν ασκηθεί διώξεις για διατάραξη οικιακής ειρήνης, σωματική βλάβη και απειλή.

Ωστόσο, μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα και την αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης, η δίωξη αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον κατηγορούμενο ενώπιον της ανακρίτριας, από την οποία είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία.