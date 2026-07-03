Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στη Βοστώνη δύο σημαντικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του Ιδρύματος «Παναγιώτη και Έφης Μιχελή», με κεντρικό άξονα την προώθηση του πολιτισμού, την αρχιτεκτονική σκέψη και την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στη διεθνή κοινότητα.



Η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Προξενείου της Βοστώνης, περιλάμβανε συζήτηση με θέμα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Αρχιτεκτονικής Τοπίου σε παγκόσμια κλίμακα. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στους χώρους του Προξενείου και συγκέντρωσε εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από τον ευρύτερο χώρο της αρχιτεκτονικής.



Στη συζήτηση συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, μεταξύ των οποίων ο Θωμάς Δοξιάδης, αρχιτέκτονας και αρχιτέκτονας τοπίου και ιδρυτής της «doxiadis+», η Martha C. Fajardo, αρχιτέκτονας και αρχιτέκτονας τοπίου, πρώην Πρόεδρος της «International Federation of Landscape Architects», συνιδρύτρια και CEO του «Grupo Verde» και συνιδρύτρια και Πρόεδρος του «Latin American Landscape Initiative», καθώς και η Kaja Tally-Schumacher, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Περιβαλλοντική Ιστορία) στη «Graduate School of Design» του Πανεπιστημίου Harvard.



Η εκδήλωση αποτέλεσε την τέταρτη κατά σειρά δράση που διοργανώνει το Ίδρυμα Μιχελή στη Βοστώνη, σε συνεργασία και με την αμέριστη υποστήριξη του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στη Βοστώνη, Συμεών Τέγου.



Κατά την διάρκεια της δεύτερης εκδήλωσης το Ίδρυμα πραγματοποίησε δωρεά 22 φωτογραφιών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος του διεθνούς φήμης φωτογράφου Σωκράτη Μαυρομμάτη στην «Hellenic American Academy του Lowell» της Μασαχουσέτης, ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά σχολεία της περιοχής.



Η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύτηκε και από δωρεά ελληνικών βιβλίων για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης, καθώς και εκπαιδευτικού υλικού για τους μικρούς μαθητές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το φυλλάδιο δραστηριοτήτων που συνοδεύει την έκδοση του παιδικού βιβλίου «Η πιο φωτεινή παλέτα», αφιερωμένου στη ζωή και το έργο της Έφης Μιχελή, το οποίο κυκλοφορεί τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.