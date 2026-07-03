Ο Εβάν Φουρνιέ μετά από μια ιστορική σεζόν με τον Ολυμπιακό απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές και παράλληλα συνεχίζει να αναζητά νέα πράγματα στην χώρα μας.

Ο Γάλλος σταρ, αυτή τη φορά δεν θέλει να δοκιμάσει κάποιο ελληνικό φαγητό, αλλά να κάνει ένα τατουάζ!

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού ρώτησε τους διαδικτυακούς του φίλους να του πουν ποιος είναι ο καλύτερος tattoo artist προφανώς για να κάνει το επόμενο tattoo του.