Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης 1/7 στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Δύο επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία κινούνταν στο ρεύμα εξόδου της πόλης συγκρούστηκαν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, λίγα μέτρα πριν από τη γέφυρα του Ασπροχώματος.

Από τη σύγκρουση, όπως επισημαίνει το ERTNews τραυματίστηκαν οι οδηγοί των δύο οχημάτων, μία 24χρονη και ένας 31χρονος, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική τους περίθαλψη.

Εξαιτίας του τροχαίου, η κυκλοφορία στη Νέα Είσοδο, στο ρεύμα εξόδου της πόλης, διακόπηκε προσωρινά, μέχρι την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των εμπλεκόμενων οχημάτων και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.