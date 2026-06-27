Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο προστέθηκε στη μακρά λίστα των δυστυχημάτων στο εθνικό οδικό δίκτυο, με έναν 50χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Σοχού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καβάλα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς το φορτίο του οχήματος διασκορπίστηκε στο οδόστρωμα.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 07:15, όταν ο οδηγός ενός μικρού φορτηγού -ημιφορτηγού που μετέφερε οικοδομικά υλικά έχασε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τον έλεγχο του οχήματος.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο 50χρονος οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία συντήρησης της Εγνατίας Οδού, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή οχημάτων για την απομάκρυνση του αναποδογυρισμένου ημιφορτηγού και του φορτίου του.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Η ανατροπή του οχήματος είχε ως αποτέλεσμα να διασκορπιστούν στο οδόστρωμα οικοδομικά υλικά, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.

Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε προσωρινό αποκλεισμό του συγκεκριμένου τμήματος της Εγνατίας Οδού, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπή από τον κόμβο του Προφήτη, μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του δρόμου και να αποκατασταθεί η ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Τα συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών και του οχήματος, προκειμένου να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Έρευνα για τα αίτια

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων πιθανή μηχανική βλάβη, αιφνίδια αδιαθεσία του οδηγού ή άλλους παράγοντες που ενδέχεται να οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το σημείο, καθώς και τυχόν καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.