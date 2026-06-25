Ο μετρ της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής με την ιταλική καταγωγή ο Renzo Piano και η ομάδα του παρουσίασαν πριν από λίγες ώρες τις μακέτες των δυο εκ των τριών νοσοκομείων σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Σπάρτη μετά και την ανάθεση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Πρόκειται για την μακέτα του νοσοκομείου Κομοτηνής όσο και εκείνου της Σπάρτης.

Ο παγκοσμίου φήμης Ιταλός αρχιτέκτονας στρέφει πλέον το βλέμμα του σε ένα νέο εγχείρημα που είναι ταυτόχρονα και πρόκληση , και αφορά τον σχεδιασμό νοσοκομείων, δηλώνοντας σε συνέντευξη του πως “τα νοσοκομεία είναι μέρη “παθών” και άγχους, ζουν σε ένα χρόνο και μια μετέωρη διάσταση που αναστέλλονται, αλλά, όπως και στην περίπτωση της Φύσης, είναι επίσης και τόποι αναγέννησης. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντικοί οι κοινόχρηστοι χώροι, η διαφάνεια, το φως: όλα τα στοιχεία που δημιουργούν την αίσθηση της κοινότητας”.



Η κατασκευή των τριών νοσοκομείων σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Σπάρτη στηρίζεται στο ξύλο, ένα υλικό, κατάλληλο για σεισμό. Ενώ η σχεδιαστική πρόκληση για τον ίδιο ήταν η κατασκευή κτιρίων με μηδενικές εκπομπές ρύπων, που δεν θα καταναλώνουν ενέργεια και που θα σέβονται τη γη και το περιβάλλον που τα φιλοξενεί.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής καταλαμβάνει μια έκταση 28.750 τετραγωνικών μέτρων και θα έχει μια δυναμικότητα εκατόν ογδόντα κρεβατιών. Η κτιριακή εγκατάσταση θα περιβάλλεται από ένα πυκνό δάσος, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι ασθενείς και οι συγγενείς των ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, αποσκοπώντας στη βελτίωση της θεραπευτικής διαδικασίας.





Όσο αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα καταλαμβάνουν μια έκταση 21.750 τετραγωνικών μέτρων και η δυναμικότητα των κρεβατιών εδώ θα φθάνει τα 164 κρεβάτια.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης θα αντικαταστήσει ένα υπάρχον κτίριο που φέρει το ίδιο όνομα και πρόκειται να συγχωνευθεί με μια άλλη κοντινή μονάδα υγειονομικής περίθαλψης με μήκος που θα φθάνει τα 115 μέτρα. Πρόκειται για μια ενιαία τριώροφη κατασκευή, η οποία θα αναδύεται από τις κορυφές των δέντρων.