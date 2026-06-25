Σε μια απέραντη παιδική χαρά μετατράπηκε για τρεις ολόκληρες ημέρες το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», στο πλαίσιο του «6ου ELPIDA Summer Festival», που διοργάνωσε ο σύλλογος «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» μέσω της Ψυχοκοινωνικής του Υπηρεσίας, από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2026, στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου.

Με κεντρικό μήνυμα το «Reconnect», το φετινό Φεστιβάλ προσκάλεσε τα παιδιά και τις οικογένειές τους να επανασυνδεθούν με τη χαρά της παιδικής ηλικίας, τη δημιουργικότητα, τη φιλία, την τέχνη, τον αθλητισμό και την ανθρώπινη επαφή. Δεκάδες καλλιτέχνες, αθλητές, εθελοντές και φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν πολύτιμες στιγμές ξεγνοιασιάς, ψυχαγωγίας και αισιοδοξίας στους μικρούς ήρωες της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Σε σχετική της δήλωση η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη ανέφερε μεταξύ άλλων για την εκδήλωση «Το 6ο ELPIDA Summer Festival αποτέλεσε, για ακόμη μία χρονιά, μια ζωντανή απόδειξη ότι η ελπίδα, η αγάπη και η συλλογική προσφορά μπορούν να δημιουργήσουν έναν κόσμο όπου κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται, να εκφράζεται και να χαμογελά. Έναν κόσμο όπου μπορεί να απολαμβάνει την ξεγνοιασιά, την ανεμελιά και το παιχνίδι, πολύτιμα δώρα της παιδικής ηλικίας».

Νεφέλη Ροδοπούλου, Έφη Βλάμη Ησαΐας Ματιάμπα Μουσική Ακαδημία Ιλίου «MusicArt Οδός Ονείρων» Ευγενία Δημητροπούλου Άννα Παναγοπούλου, Μανώλης Παπασάββας, Τζωρτζίνα Έλληνα, Νούλη Μανώλη, Γιάννης Βρούτσης, Αθανασία Μαρινάκη, Μελίνα Δασκαλάκη, Ιλεάννα Κλοκώνη, Δημήτρης Νάνης Στιγμιότυπο από το 6ο ELPIDA Summer Festival Η Κατερίνα Λιόλιου με τους συνεργάτες της και τους Δημήτρη Νάνη και Χρήστο Τσιαπανίτη Κατερίνα Λιόλιου Drone show πάνω από το Νοσοκομείο

Το «6ο ELPIDA Summer Festival» πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου, το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» επισκέφθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος βρέθηκε κοντά στα παιδιά, συμμετείχε στις δράσεις και απένειμε προσωπικά μετάλλια συμμετοχής στους μικρούς αθλητές του προγράμματος «Vikelas Sports & Values», σε μία ιδιαίτερα συγκινητική τελετή.

Τον κ. Βρούτση υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» Εμμανουήλ Παπασάββας, η Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» Νούλη Μανώλη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, στελέχη της Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι της διοίκησης και του προσωπικού του Νοσοκομείου και του Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ».